-ATAŞEHİR'DE BANKA SOYULDU İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Ataşehir'de bir banka şubesi, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyuldu. Alınan bilgiye göre, yüzlerinde ameliyat maskesi bulunan iki soyguncu, Örnek Mahallesi 35. Caddedeki banka şubesine geldi. Soyguncular, bankanın güvenlik görevlisini silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Görevlinin silahını da alan soyguncular, kasadaki yaklaşık 82 bin lirayla birlikte bir araçla olay yerinden kaçtı. Banka şubesinde araştırma yapan, çalışanların ifadesine başvuran ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.