Ataşehir sebze ve meyve hali taşınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1970 yılından beri Anadolu Yakasında hizmet veren, günümüz ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen Ataşehir Meyve Sebze Halini, Adapazarı, Kocaeli ve Gebze bölgesine de hizmet verecek modern bir komplekse taşıyacak. Tuzla Aydınlı bölgesinde 450 bin metre kare araziye kuracak olan hal değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte ve dünyaya örnek kompleks olacak.

DHA’da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 'Dünyaya örnek olacak bir hal projesi yapacağız' fikri hayata geçiriliyor. Yeni inşa edilecek olan hal kompleksi, uluslararası standartlarda, altyapı ve hijyen sorunu olmayan, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, gelişmelere açık ve alan ihtiyacını karşılayabilecek. Mal giriş ve çıkışlarının, yükleme, depolama, satış vb. tüm hareketlerin en hızlı ve kontrollü yapılabilecek, mal indirme ve satış alanlarının farklı güzergahları kullanarak trafikoluşturmayacak, esnaf, idari personel ve tüm müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte sosyal tesisler ile donatılmış olması ön planda tutuluyor. Yeni Hal kompleksi inşaatın Ocak ayında başlaması ve bir yıl içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Yer seçiminde "ulaşılabilir" olması etkin oldu

Hal tesisin yer seçiminde ise özellikle şehir yerleşim alanında olmayan, tesisin ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklük ve nitelikte, ulaşılabilir, özellikle kent içi ve kent dışı trafik yoğunluğunu arttırmayacak, çevre yolları bağlantıları sorunsuz bir şekilde yapılacak nitelikleri araştırılarak, Aydınlı bölgesi seçildi.

240 dükkan yer alacak

450 bin m² araziye kuracak olan Aydınlı Meyve Sebze Halinin toplam inşaat alanı 205 bin 630 m2 olacak. Bu alanda 240 adet dükkan, satış birimleri, giriş kontrol noktaları, gıda kontrol binası, kasa yıkama tesisi, paketleme tesisi, atık depolama alanları, idari bina, otoparklar, itfaiye istasyonu, temizlik birimi, otel, cami, cafeler, büfeler, restoran, sağlık ocağı, eczane, PTT ve banka şubeleri yer alacak.

2 bin 742 araçlık otoparklar yapılacak

Özellikle hal içerisinde trafik sorunu oluşmaması amacıyla, ürün giriş ve çıkış noktaları farklı güzergahları kullanacak. Ayrıca otopark sorunu oluşmaması için de açık ve kapalı otopark alanları yer alacak. Tesis içerisinde 1133 araçlık binek araç, 408 araçlık kamyonet ve 1201 araçlık TIR ve kamyon otoparkları oluşturulacak.

Zengin sosyal donatı alanları

Hal tesisi içerisinde sosyal donatı alanlarına ayrı bir önem verilerek, tesisi kullanan herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturulacak. Proje kapsamında 80 yatak kapasiteli otel, cami, 2 adet kafeterya, 16 adet büfe, 1 adet Restoran, PTT şubesi, 5 adet banka şubesi, 3 bin 700 m2 park alanına yer verildi.

Bin 118 ağaç dikilecek

Çevre dostu olarak planlanan yeni hal tesisinde, yeşil alanlar oluşturulacak. Bu alanlar hem sosyal amaçlı kullanılacak hem de ağaçlandırma yapılarak karbon salınımına yönelik adım atılmış olacak. Ağaçlandırma için ayrılan alana bin 118 ağaç dikilmesi planlanıyor. Ayrıca bin 427 çalı, 278 bin adet yer örtücü bitki dikimi yapılacak.