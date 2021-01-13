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Ataşehir'de yangın: Elleri koli bandı ile bağlanmış bir kadın yaralı olarak kurtarıldı

Yangını A. Ş.'nin uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı E.Y. tarafından başlatıldığı öne sürüldü

13 Ocak 2021 21:47

Ataşehir'de bir evde çıkan yangında elleri koli bandı ile bağlanmış A.Ş. yaralı olarak kurtarıldı. Yangının A. Ş.'nin uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı E.Y. tarafından başlatıldığı öne sürüldü.

Şahsın binanın panosuna, "binada yangın çıkabilir" diye yazarak gülücük işareti koyduğu ileri sürüldü.

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