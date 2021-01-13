Ataşehir'de yangın: Elleri koli bandı ile bağlanmış bir kadın yaralı olarak kurtarıldı

Ataşehir'de bir evde çıkan yangında elleri koli bandı ile bağlanmış A.Ş. yaralı olarak kurtarıldı. Yangının A. Ş.'nin uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı E.Y. tarafından başlatıldığı öne sürüldü.

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile bina yöneticisi daire içinde elleri bant ile bağlanmış A.Ş. isimli kadını alevler arasından çıkardı. 14. katta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.



İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangını A. Ş.'nin uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı E.Y. tarafından başlatıldığı öne sürüldü.

Şahsın binanın panosuna, "binada yangın çıkabilir" diye yazarak gülücük işareti koyduğu ileri sürüldü.