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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 5 kişi gözaltına alındı, 1 iş adamı aranıyor

Gözaltına alınan kişiler, İhale Komisyonu'ndan

08 Ekim 2018 13:58

Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı. 

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor.

Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlgezdi görevden alınmıştı

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. İlgezdi’nin yerine CHP’li İlhami Yılmaz vekâleten başkan seçilmişti.

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