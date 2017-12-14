Ataşehir Belediye Meclisi 16 Aralık'ta toplanacak

Ataşehir Belediye Meclisi'nin, Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardınan Belediye Başkan Vekilini seçmek için 16 Aralık'ta toplanacağı açıklandı.

Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yaşanan hukuki süreç gereği Ataşehir Belediye Meclisi'nin, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimini gerçekleştirmek üzere bir araya geleceği belirtilerek "Ataşehir Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere Ataşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda 16 Aralık 2017 saat 14.00’de toplanması İstanbul Valiliğince uygun bulundu" denildi.

Battal İlgezdi, İmar Kanunu'na muhalefet, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle görevden alınmıştı.