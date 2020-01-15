Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: Kuaförde eşimle tartışan kadının asıl benimle sorunu var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin Ataşehir’de bir kuaförde yaşadığı tartışma sonra kuaförün mühürlendiği iddialarını Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye sordu. İlgezdi, Selvi’ye, eşi ile tartışan kadının asıl kendisi ile bir sorunu olduğunu söyledi.

Selvi, Battal İlgezdi’nin konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi vermek için Ankara’ya geldiğini dile getirdi.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile telefonla konuştuk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi vermek üzere Ankara’ya gelmiş.

Kuaför haberinin çıktığını Gamze Hanım’ın “Allah belanı versin, bu ne rezalet!” diye çıkıştığı telefonu üzerine öğrenmiş. “Gamze haberim yok” demiş, o gün 30-40 işyerine tutanak tutulduğunu söylemiş. Ama belli ki öfkesini dindirememiş.

“O çocukları ben uyardım” diyor. Kuaförün asmakat çıktığı için şikâyet nedeniyle 2014 yılında da ruhsatının iptal edildiğini ancak asma katı yıkınca ruhsatının tekrar verildiğini, 2019’da asma kat yapmaları üzerine yeniden şikâyet edildiklerini, tutanağın o nedenle tutulduğunu söylüyor. 1 yıl önce kuaförde eşiyle tartışan kadının asıl kendisiyle sorunu olduğunu söylüyor. Ben işin o tarafını bilmiyorum. Zaten ilgili de değilim. O nedenle Battal İlgezdi, “Öyle olsa tersini yapardım, yemin ederim boşardım” deyince “Aman başkan, orada dur, her şey gelir geçer, önemli olan aile mutluluğu” deme gereği duydum.