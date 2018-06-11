Atanmayan öğretmenler: 40 bin ek atama talep ediyoruz

Ankara Kurtuluş Parkı'nda toplanan atanmayan öğretmenler 25 bin atamanın ihtiyacı karşılamayacağını vurgulayarak 40 bin ek atama talep etti.

Öğretmenler yaptıkları açıklamada, "120 bin üzerinde öğretmen açığı varken 25 bin sayısı bu açığı kapatmaya yetmemektedir. Bunun için çok büyük mağduriyetler yaşanmasına sebep olan ve son sekiz yılın en az ataması olan 25 bin sayısının artırılarak 2017 KPSS ile adil dağılımlı branşları mağdur etmeyecek 40 bin ek atama yapılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Birgün'den Murat Özbulut'unhbaerine göre, Öğretmenler Atama Mücadele Platformu tarafından düzenlenen etkinliği, platform adına Yusuf Öğür okudu.

Öğür “Öncelikle bizler vatanımızın her karışında görev almaya hazır genç, idealist yeni nesil öğretmenleriz. Öğretmenlerimizin hak ettiği değere ulaşmasını ve bu kutsal mesleği özendirip en üst noktalara ulaşmasını sağlamak için herkesin desteğini beklemekteyiz. Ülkemizin kanayan bir yarası haline gelen öğretmen atamalarında yaşanan adaletsizlikler ve yeni birtakım uygulamalar (mülakat, sözleşmeli öğretmenlik gibi) öğretmenlerin sorunlarına çare olmamakta aksine daha büyük sorunlara sebep olmaktadır. Bizler artık daha büyük sorunlara yol açan bir takım yeni uygulamalar yerine öğretmenlerin sorunlarına kalıcı çözümler getirilmesini bekliyoruz” dedi.



“2017 KPSS’de yüksek puanlar aldığımız halde kontejan yetersizliği ve son sekiz yılın en az ataması yapılması nedeniyle kontejan dışı kalan öğretmenleriz” diyen Öğür şöyle devam etti: “Her yıl ağustos ve şubat ayları olmak üzere çift atama yapılırken bu yıl alımlar tek atamaya düşürülmüş ve 2017 KPSS ile henüz öğretmen ataması yapılmamıştır. 2013 KPSS ile 55 bin atama, 2014 KPSS ile 55 bin atama, 2015 KPSS ile 67 bin atama, 2016 KPSS ile 40 bin atama yapılırken, 2017 KPSS ile 20+5 bin atama yapılması yeterli değildir.120 bin üzerinde öğretmen açığı varken 25 bin sayısı bu açığı kapatmaya yetmemektedir. Bunun için çok büyük mağduriyetler yaşanmasına sebep olan ve son sekiz yılın en az ataması olan 25 bin sayısının artırılarak 2017 KPSS ile adil dağılımlı branşları mağdur etmeyecek 40 bin ek atama yapılmasını talep ediyoruz.”

Mülakatsız soruşturmasız atama

Eyleme destek veren Eğitim Sen’den yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: “Ataması yapılmayan öğretmenler sorunu memleketin en temel sorunlarındandır. MEB bütçe raporunda 109 bin öğretmen ihtiyacı belirtilmesine rağmen yarım milyona ulaşan ataması yapılmayan öğretmenin atamasının yapılmamasının gerekçesi olamaz. Öğretmensiz bırakılan öğrenciler ile taşımalı eğitime mahkûm edilen çocukların sayısı 1.5 milyonu aşmıştır. Mülakatsız, güvenlik soruşturmasız öğretmen atamaları bir an önce yapılmalıdır.”