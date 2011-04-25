-ATA'NIN YOLUNDA 57. ALAY YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI ECEABAT (A.A) - 25.04.2011 - Çanakkale Kara Savaşları'nın 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal Öğrenci Konseyi işbirliğince ''Ata'nın Yolunda 57. Alay Yürüyüşü'' düzenlendi. Geceyi ''Ata'nın Yolunda 57. Alay Yürüyüşü'' gençlik kampındaki çadırlarda geçiren ve sabahın erken saatlerinde uyanan öğrencilere Türk Kızılayı tarafından dağıtılan ve 57. Alay askerlerince de içildiği belirtilen kırık buğday çorbası ikram edildi. Çorba dağıtımının ardından 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Raif Akbaş ve diğer askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu 54 üniversite, 3 harp okulu ve askeri liselerin öğrencileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden yaklaşık 10 bin kişi yürüyüşün başlayacağı alana geldi. Orgeneral Kıvrıkoğlu ve beraberindekiler, Türk bayrakları tutan izleyicilerin arasından geçerek yürüyüşü başlattı. Yürüyüş sırasında yanındaki öğrencilerle sohbet eden Orgeneral Kıvrıkoğlu ile beraberindeki askeri yetkililer, daha sonra yürüyüşten ayrıldı. Orgeneral Kıvrıkoğlu, yürüyüşe katılan askeri öğrencilerle de sohbet etti. Orgeneral Kıvrıkoğlu, Maltepe Askeri Lisesi öğrencilerinin önünden geçtiği sırada, ''İzmir'in gülleri bunlar'' diye seslendi. Bazı üniversite öğrencilerinin de Orgeneral Kıvrıkoğlu'na, yanından geçerken asker selamı verdikleri gözlendi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, ''57. Alayın sancağı yoktur, bir temsili sancak verilmiştir. Bu yürüyüşte onu simgelemektedir'' diyen Orgeneral Kıvrıkoğlu, gençlerin coşku içinde etkinliklere katıldığını söyledi. Geceyi kampta geçiren gençlerin Conkbayırı'na yürüdüğünü ifade eden Kıvrıkoğlu, askeri öğrencilerin, izcilerin, üniversitelerden öğrencilerin yürüyüşe katıldığını kaydetti. Bir gazetecinin, gençlerin yürüyüş sırasında duygulu anlar yaşadığını, atalarının yaşadığı hislere onların da ortak olduğunu belirterek, ''Bunun için mi bu yürüyüş düzenleniyor?'' şeklindeki sorusu üzerine, Kıvrıkoğlu, ''Bütün öğrenciler büyük onurla, büyük gururla atalarını burada yad ediyorlar. Çanakkale, Türkiye'nin tarihinin yazıldığı yer, hiçbir zaman unutulmayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin katkılarına bizler şahit oluyoruz. Bununla onur, gurur duyuyoruz'' yanıtını verdi. -CONKBAYIRI ANITI'NDA TÖREN- Yaklaşık 4,5 kilometre yolu Türk bayrakları taşıyıp marşlar söyleyerek yürüyen grup, Conkbayırı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında izcilerin ''Dedeciğim ben geldim'' yazılı yelekler giydiği gözlendi. Yürüyüşe Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter de eşlik etti. Yürüyüşün ardından Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende, anıta Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Akbaş, Türk gençliği ve askeri okullar adına çelenk bıraktı. Anıta, askeri liseler, izciler adına da çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ulusal Öğrenci Konseyi adına konuşan Kaan Demiroğlu, 57. Piyade Alayı'nın öleceklerini bilerek kanının son damlasına kadar savaştıklarını söyledi. Demiroğlu, ''Çanakkale destanı bir milletin ruhunu almadan onun teslim olmayacağının tüm dünyaya kanıtıdır'' diye konuştu. Tören kapsamında temsili Alay Sancağı Uludağ Üniversitesinden Niğde Üniversitesine teslim edildi. Demiroğlu'nun Atatürk'ün Gençliğe Hitabı'nı okuduğu törende, ''Gençliğin Ata'ya Cevabı'' törene katılan izciler tarafından okundu. Anıttaki tören Gençlik Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Marşa 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'nun da eşlik ettiği gözlendi.