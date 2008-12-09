Ata’nın fotoğrafına marka izni verilmedi

Yargı, Atatürk’ün resmi ve Türk Bayrağı’nı endüstriyel tasarım olarak kullanmak isteyen şirketin talebini, "Atatürk fotoğrafları kamusal bir değer. Kimsenin tekeline verilemez" gerekçesiyle kabul etmedi.



Ankara’da faaliyet gösteren bir reklam ajansı, Atatürk resimleri ve Türk Bayrağı’nın değişik fonlarda oluşturulan özgün kompozisyonlarını endüstriyel tasarım olarak tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvurdu.



Enstitü, bu talebi reddetti. Ajansın karara itiraz etmesi üzerine TPE İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca gündeme alınan başvuruya yine izin verilmedi. Ajans, bunun üzerine enstitünün kararının iptali için Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, enstitünün kararını yerinde bularak, talebi reddetti. Kararın gerekçesinde şöyle denildi:



"Tescili istenen tasarımlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Atatürk’e ait. Atatürk’ün anılan resimlerinin zaman zaman Türk Bayrağı ile veya değişik fonlarla birlikte kamuya sunulduğu ve bu tür görsellerin kamuya açık yerlerde devlet dairelerinde, evlerde, işyerlerinde serbestçe kullanıldığı bilinen olgulardır. Aslında bu tür kullanım istenen, dahası özlenen bir olgudur. Hal böyle olunca, Atatürk resimlerinin Türk milleti gözünde bir kültürel değer olduğunu ve herkesin kullanımına amade bulunduğunu söylemek mümkün olacaktır. Bir başka anlatımla kamusal bir değer olduğu tartışmasız kabul edilen bu tür görsellerin, bir kişi veya kuruluşun tekeline verilmesi doğru olmayacaktır."



Avrupa’da 5 ürüne ’Atatürk’ adı verilmiş



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, bir süre önce İngiltere ve Almanya’da "Atatürk" adının ticari ürün markası olarak tescil ettirilmesi konusunda hareket geçtiklerini belirtmişti. Tespit edilen beş üründen alkollü içecekleri de kapsayan birinin iptal edildiğini belirten Çağlayan, "Kalan 4’ü için de dava açacağız" demişti.

