Atanan sözleşmeli memura tazminat

T24 - Yozgat İdare Mahkemesi, başka bir kuruma atandığı için istifa eden sözleşmeli memura iş sonu tazminatı ödenmesine hükmetti.





Tatvan Devlet Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan bir Türk Sağlık-Sen üyesi, 2009/1 KPSS atamalarında başka bir kamu kurumuna atandığı için görevinden istifa etti. İstifasının kabul edilmesinin ardından sendika üyesi, iş sonu tazminatının ödenmesini istedi. Hastane baştabipliğinin bu talebi, hizmet sözleşmesinin 1 ay önce ihbar edilmek şartıyla feshedilebileceği gerekçesiyle reddetti.





Türk Sağlık-Sen de bunun üzerine üyesi adına Yozgat İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme kararında, olayda, davacının istifa talebinin uygun bulunması ve hizmet sözleşmesini feshetme iradesinin kurum tarafından kabul edilmesi sebebiyle, aynı zamanda sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğinin de kabul edilmesi gerektiği belirtildi.





Bu durumda, istifa dilekçesinin aynı tarihli kararla kabul edilmesi karşısında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da belirtilen usuller çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiği vurgulanan kararda, davacıya, ''sözleşmeyi 1 ay önceden ihbar etmek şartıyla feshedebileceği'' hükmüne uymadığından iş sonu tazminatı ödenemeyeceğine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı kaydedildi.





Kararda, söz konusu işlem nedeniyle ödenmeyen iş sonu tazminatının, idareye başvuru tarihinde itibaren yasal faiziyle ödenmesi gerektiği kararlaştırıldı.





Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalıştığı kurumdan her ne sebepler ayrılırsa ayrılsın, bütün sözleşmeli personele iş tazminatı ödenmesi gerektiğini söyledi.





Hizmet sözleşmesini 1 ay önceden feshedilmesi gibi gerekçelerle çalışanların iş sonu tazminatlarını almalarının engellemek istenmesinin hakkaniyete uygun olmadığını dile getiren Kahveci, ''Özellikle başka kadrolara atanan personelin bu şartı yerine getirmesi imkansızdır. Mahkeme bu konuda verdiği kararla başka kadrolara atanan sözleşmeli memura tazminatın önünü açmıştır'' dedi.





