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Yaşam

ATANAN ÖĞRETMEN ADAYLARI 7 ARALIKTA GÖREVE BAŞLAYACAK ANKARA (A.A)

12 Kasım 2010 16:56

-ATANAN ÖĞRETMEN ADAYLARI 7 ARALIKTA GÖREVE BAŞLAYACAK ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarının 6 Aralık 2010 tarihinde yapılacağını ve atanan öğretmen adaylarının 7 Aralıkta göreve başlayacağını bildirdi.  Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, ağustos ayında yapılması planlanan 30 bin kadrolu öğretmen alımının, ''KPSS'ye ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, başvuruda bulunan öğretmen adayları açısından telafisi güç hukuki ihtilafların doğmaması adına durum netleşinceye kadar ileri bir tarihe ertelendiği'' anımsatıldı.  Tekrarlanan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçlarının netleşmesi üzerine, Bakanlık tarafından yeni atama takvimi belirlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''5-12 Kasım 2010 tarihleri arasında kontenjanların güncellenmesi işlemi yapılmıştır. 22-24 Kasım'da taban puanlar belirlenerek, kılavuz yayınlanacaktır. 25 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında başvurular kabul edilecektir. Öğretmen atamaları 6 Aralık 2010 tarihinde yapılacaktır. Atanan öğretmen adayları 7 Aralık'ta göreve başlayacaktır.''

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