-ATAMBAYEV'DEN ERDOĞAN'A: ''TAYYİP AĞABEY'' BİŞKEK (A.A) - 02.02.2011 - Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev, ''Önemli kararlara, önemli dokümanlara imza attık. Biz çok memnunuz. Çok mutluyuz. Mutluluktan uyku da uyuyamadım. Çok sevindim. Kardeşimiz, ağabeyimiz geldi. Zor zamanlarda da, iyi zamanlarda da her zaman konuşuyoruz, Sayın Tayyip Ağabey ve Sayın Başbakanımız her zaman arkamızda'' dedi. Erdoğan ile Kırgızistan Başbakanı Atambayev ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasını Rusça yapan Atambayev, tercüme sıkıntısı yaşanması üzerine, Türkçe ''O zaman Türkçe konuşayım'' dedi. Başbakan Erdoğan da bunun üzerine, konuşmanın Rusça'ya tercüme edilmesini önerdi. Atambayev de Türkçe konuşurken eksikliklerinin olabileceğini, bu nedenle kusuruna bakılmamasını istedi. Bugünkü görüşmelerin çok iyi geçtiğini belirten Atambayev, Başbakan Erdoğan ile kardeşlik havasında görüştüklerini söyledi. Atambayev, ''Önemli kararlara, önemli dokümanlara imza attık. Biz çok memnunuz. Çok mutluyuz. Mutluluktan uyku da uyuyamadım. Çok sevindim. Kardeşimiz, ağabeyimiz geldi. Zor zamanlarda da, iyi zamanlarda da her zaman konuşuyoruz, Sayın Tayyip Ağabey ile Sayın Başbakanımız her zaman arkamızda'' dedi. Atambayev, tercüme sorununun giderilmesinin ardından konuşmasına Rusça devam etti. Görüşmelerde mutabık kalınan konular hakkında bilgi veren Atambayev, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulması konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Atambayev, ilk toplantının Mart ayında Türkiye'de gerçekleştirileceğini bildirdi. İki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını ifade eden Atambayev, Türkiye'nin 10 milyon dolar tutarında hibe desteği verdiğini, Mart ayındaki toplantıda da yeni bir hibe daha istediklerini dile getirdi. Atambayev, TİKA aracılığıyla da Kırgızistan'da projeler gerçekleştirildiğini belirterek, bu projelerin 10-15 milyon doları bulduğunu söyledi. Kırgızistan Başbakanı, ayrıca Türkiye'de Polis Akademisi'nde eğitim gören Kırgız öğrencilerin sayısının artırılmasını görüşmelerde ele aldıklarını bildirdi. Görüşmede, yatırım konusunun da değerlendirildiğini ifade eden Atambayev, Türkiye-Kırgızistan arasında ikili gerçekleşen diyaloğun üç boyutlu hale getirilmesi konusunun ele alındığını söyledi. Atambayev, ''Rusya stratejik ortak. Türkiye ise dost ve kardeş ülke'' diye konuştu.