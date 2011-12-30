Ataması yapılmayan öğretmen adayı intihar etti

T24 -

Radikal'de yer alan habere göre; olay dün saat 21.00 sıralarında Keresteciler Sitesi 793 Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu’ndan (BESYO) 2007 yılında mezun olduktan sonra ataması yapılamayan, bir süre Erzurum’da bir matbaada çalıştıktan sonra buradan ayrılan evli ve bir kız çocuk babası Alaattin Güven, memleketi Erzincan’a döndü.Beklediği ataması bir türlü yapılmayınca ve başka bir iş de bulamayınca bunalıma giren Alaattin Güven, gece, arkadaşına ait kereste dükkana gitti. Güven, burada bulduğu elektrik kablosuyla kendini işyerinin bahçesindeki korkuluklara asarak yaşamına son verdi.Olayın sabah işyerine gelenler tarafından fark edilmesi üzerine polis inceleme başlattı. Acı haberi alıp kereste dükkanına gelen Güven’in yakınları sinir krizi geçirdi. Güven’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yakınları, Alaattin Güven’in uzun süredir maddi sıkıntı içinde olduğunu, ataması yapılamadığı için bunalıma girdiğini ifade etti.