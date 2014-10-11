Ataman'dan Terim'e destek: Üstesinden gelecektir

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'nda Çek Cumhuriyeti'ne 2-1 yenilen Türkiye için şanssız bir akşam olduğunu söyledi.

Müsabakayı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda izleyen Ergin Ataman, çıkışta yaptığı açıklamada, takımın gruptaki geleceği için teknik direktör Fatih Terim'e güvendiğini ifade etti. Milli takıma destek vermek için stada geldiğini dile getiren Ataman, şunları söyledi:

"Şanssızlık. Aslında ilk devre iyi oynadık. Verilmeyen yüzde yüz bir penaltı var. O penaltı verilse 2-1 öne geçsek çok daha farklı olur. İki mağlubiyet aldık ama inşallah Letonya'da gidip kazanırız. Fatih hocaya Türk halkı güveniyor, ben de tabii ki güveniyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli teknik adam. Türk milli takımına da çok yakışıyor. Bence Türk Milli Takımı'nı da mutlaka daha iyi yerlere getirecektir. Şanssız bir akşamdı ama Fatih hoca bu işin üstesinden mutlaka gelecektir."

Arda: İyi oynayana üç puan vermiyorlar

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Turan, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Çek Cumhuriyeti'ne 2-1 yenildikleri karşılaşmayla ilgili olarak, basit goller yediklerini ve geri dönemediklerini söyledi. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Arda Turan, skordan dolayı özür dilerken, "İlk yarıda futbol adına her şeyi yaptık, golü de attık. Üzerine basa basa hep vurguluyorum. Bu seviyelerde basit goller yerseniz, geri dönmeniz çok zor. Çok basit goller yedik. O kadar konuştuğumuz halde yine böyle goller yiyoruz. Özür diliyorum. Her türlü sorumluluğu kabul eder durumdayız" dedi.

A Milli Takım'ın ilk yarıda 12 gol girişimi olduğunun aktarılması üzerine, "Onlar bizden çok daha az geldiler ama atıp gittiler. Futbolda iyi oynayana 3 puan vermiyorlar" ifadelerini kullanan Arda, "Futbolun gerçeklerini öğrenmek, bunlara alışmak zorundayız. Genç ve tecrübesiz arkadaşlarımız var. Hep beraber iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz, didiniyoruz ama biraz futbol şansına da ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

"Bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum ama yüzde yüz penaltı olduğunu düşündüğüm bir pozisyon var" diye konuşan Arda, "Hakem onu verse, her şey değişecek. Ülkemizi bu günlerde sevindirmek isterdik. Şurada 2-3 maç kazansak her şey değişecek. Bugün kaybetmemek de önemliydi. Böyle takımlara karşı geri düşünce işiniz çok zor. Önümüzde 8 maçımız var ve şansımızı deneyeceğiz. Üzüntülüyüz ama ilk yarıdan sonra bu hali, bu futbolu beklemiyorduk. Çabuk yıkılıyoruz ve toparlanamıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Umut: Çok kolay gol yiyoruz

Çek Cumhuriyeti karşısında A Milli Takım'ın tek golünü atan Umut Bulut, "Çok zor pozisyon buluyor, çok kolay gol yiyoruz. Bunun sonucunda da anlamsız bir şekilde mağlup oluyoruz" dedi. Savunma yönünde yaptıkları tüm çalışmalara karşın istedikleri gibi organize olamadıklarının altını çizen Umut, "İyi oyuncularımız var, kalitemiz yerinde ama yeterince organize olamıyoruz. Bu maçta mağlup olmayı hak etmediğimizi düşünüyorum. Artık ileriye bakacağız. Önümüzdeki Letonya maçını kazanıp bu maçı unutturmamız gerekiyor. Bilindiği gibi üçüncü olan takımlar da baraj oynayacak. Henüz şansımız bitmiş değil" şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, genç oyuncu Ozan Tufan ise, "Çok iyi oynadığımız bir maçta kaybetmek bizi gerçekten üzdü. Ben de ağabeylerim de böyle düşünüyoruz. Olmayınca olmuyor. Hak ettiğimiz bir maçı yitirdik. Böyle bir maç olmasını beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.