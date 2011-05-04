-ATAMAN DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş Cola Turka'nın başantrenörü Ergin Ataman, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Galatasaray Cafe Crown'a yenildikleri maçın ardından basın toplantısında hakemleri eleştiren Ataman'ın, bu nedenle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi. Beşiktaş Cola Turka Şube Koordinatörü Hasan Bozkurter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray Cafe Crown ile yaptıkları maçın ardından 8 gün geçtiğini, bu maçtan sonra Efes Pilsen ile oynadıklarını belirterek, ''Play-off'lara bir hafta kala antrenörümüzü Disiplin Kurulu'na sevk ettiler'' dedi. Bozkurter, Basketbol Hakemleri Derneğinin dün kulüpleri ve antrenörleri hedef alan bir açıklama yaptığını söyleyerek, şunları kaydetti: ''Ataman'ın Basketbol Hakemleri Derneğinin açıklamasından sonra play-off'lara bir hafta kala Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi düşündürücü. Dernek, Federasyonu baskı altına almıştır. Bu, camiamıza yapılmış en büyük haksızlıktır. Türkiye'de herkes eleştirilirken, hakemleri eleştirmenin bedeli Disiplin Kurulu ise sporda demokrasiden söz edilemez. Şunu herkes bilsin, Beşiktaş haklarını hiç kimseye yedirmez, kendisi korur. Haksızlığa maruz kalan biz olacaksak, bu hoş değil. Türkiye'deki basketbolun nedeni kulüplerdir. Kulüpler olmadan ne Federasyon ne hakemler olur.''