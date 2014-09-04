Atamalar gecikti, bazı okullarda ders zili öğretmensiz çalabilir

Öğretmen atamalarının bu yıl Köşk seçimi, Meclis’in tatile girmesi gibi sebeplerle ertelenmesi bazı karışıklıkları da beraberinde getirecek. Eğitimcilere göre bazı okullar, öğretmen açığı ile ders başı yapacak. Birkaç hafta dersler boş geçecek. Köylere tayini çıkan öğretmenler, büyük zorluk yaşayacak.

Zaman'da yer alan habere göre, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı gün kaldı. Ancak hâlâ 40 bin öğretmenin ataması yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), atama yapabilmesi için torba kanunun Meclis’in onayından geçmesi gerekiyor. Köşk seçimleri ve Meclis’in tatile girmesiyle ertelenen atamalara ilişkin tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bir televizyon programında 40 bin öğretmen atamasını 12-14 Eylül’e yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı fakat bu tarih, okulların açıldığı döneme denk geliyor. Bu çakışma, birçok karışıklığı beraberinde getirecek. Hâlihazırda öğretmen açığı bulunan okullarda yeni eğitim dönemi yine eksikliklerle başlayacak. Atamalar gecikirse okullarda dersler birkaç hafta boş geçecek. Bu durumda ücretli öğretmenlerden destek alınacak. 1-2 ay sonra da bu isimlerin yerine atamalı öğretmenler geçecek. Ne öğrenciler öğretmenlerine alışabilecek ne de eğitimde istenen verim alınabilecek. Ayrıca öğretmenler göreve 1 Ekim’den sonra başlarsa birkaç gün yüzünden tayin için 1 yıl daha çalışmak zorunda kalacak.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, en hızlı şekilde branşlara göre kontenjanların açıklanması gerektiğini belirterek, “Kanun çıkması muhtemel olan 9-10 Eylül tarihine kadar beklenilmeden atamalar bilgisayar ortamında hemen yapılmalı. Kararnameler kanun çıktıktan sonra hızla düzenlenmeli ve göreve başlama en geç 15-20 Eylül aralığında yapılmalı.” dedi. 40 yaşını dolduranların atanmadığını hatırlatan Koncuk, geciken yasanın 40’ını dolduracak birçok kişinin de işsiz kalmasına sebep olacağını söyledi. Bakanlığın bir an önce harekete geçmesi gerektiğini dile getiren sendika başkanı şu eleştiride bulundu: “MEB ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, yaşanan ve yaşanabilecek sorunları öngöremedi. Daha torba yasa görüşülürken haziran ayında bu karar verilseydi şu anda kanunlaşmış, ağustosta atamalar yapılmış ve 15 Eylül’de öğretmenler göreve başlamış olurdu.”

Öğretmen açığı 140 bin, atama 40 bin!

Eğitim-Sen Başkanı Kamuran Karaca da atama sayısının yetersiz olduğunu ifade etti. Okullarda 140 bin öğretmene ihtiyaç varken 40 bin atama yapıldığını belirten Karaca, “Açık yine ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılacak. Dolayısıyla eğitimin kalitesi düşecek.” dedi. Atamaların bu kadar gecikmesinin normal olmadığını kaydeden Karaca, ilçe ve köylere tayini çıkan öğretmenlerin büyük zorluk çekeceğini ve bunun eğitimde büyük aksaklıklara yol açacağını sözlerine ekledi.