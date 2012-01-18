-Atama kararları Resmi Gazete'de ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanlığının adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. HSYK'nın 26 Aralık 2011 tarihli Birinci Daire kararına göre, Ankara Hakimliğine Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olup Genel Müdür Yardımcılığında vekaleten görevli Şakir Bülent Fındıklı; Ankara Hakimliğine Van Hakimi Arzu Esra Kotan; Sincan Hakimliğine Van Hakimi Mehmet Tunç; İzmir Hakimliğine Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Ergül; Ankara Hakimliğine Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi olup Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığında vekaleten görevli Talip Aydın; Ankara Cumhuriyet Savcılığına Van Cumhuriyet Savcısı Selçuk Kocaman; İstanbul Cumhuriyet Savcılığına Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yılmaz Kıstı, İstanbul Hakimliğine Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bülent Kınay; Kırıkkale Hakimliğine Van Hakimi Onur Teker; Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Van Hakimi Behçet Aşılar; Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Van Hakimi Muhammet Ali Kavak; Bolu Hakimliğine Van Hakimi Hatice Öztürk; Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Van Cumhuriyet Savcısı Halil Yılar; İstanbul Cumhuriyet Savcılığına Van Cumhuriyet Savcısı Durmuş Yiğit; Bandırma Hakimliğine Erciş Hakimi Yakup Asil; Çeşme Hakimliğine Erciş Hakimi Fatih Sazak; Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine Van Vergi Mahkemesi Üyesi Abdulkadir Özdemir; Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine Van İdare Mahkemesi Üyesi Hüseyin Babaoğlu naklen atandı. 4 Ocak 2012 tarihli Birinci Daire Kararına göre de Adana Hakimliğine Yargıtay Tetkik Hakimi Belgin Atay; Menemen Cumhuriyet Savcılığına Trabzon Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özcan Küçüköz; Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi Zeki Bayrak; Ankara Hakimliğine Adalet Başmüfettişi İsmail İnceoğlu; Ankara Hakimliğine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Güler; Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi Fevzi Yıldırım; Ankara Hakimliğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi Oktay Acu; İstanbul Hakimliğine Yargıtay Tetkik Hakimi Necla Yılmaz; Ankara Hakimliğine Adalet Başmüfettişi Mustafa Aydın; Ankara Cumhuriyet Savcılığına Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Mustafa Demir; Ankara Cumhuriyet Savcılığına Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Murat Türk, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Adalet Başmüfettişi İlyas Özbek; Şanlıurfa Hakimliğine Yargıtay Tetkik Hakimi Ayfan Pısıl; Bolu Hakimliğine Yargıtay Tetkik Hakimi Emin Kaya; Trabzon Cumhuriyet Savcılığına Yargıtay Tetkik Hakimi Yüceler Aslan, Torbalı Hakimliğine Fındıklı Hakimi Mahmut Yalçın Söğütlü; Turhal Cumhuriyet Savcılığına Yargıtay Tetkik Hakimi Ekrem Güven; Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına Kuyucak Cumhuriyet Savcısı Fatih Mehmed Tok; Kavak Cumhuriyet Savcılığına Başkale Cumhuriyet Savcısı Mustafa Eyyub Demirbaş; Bala Hakimliğine Sarıkaya Hakimi Sabahettin Gülgün; Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine Danıştay Tetkik Hakimi İsmail Saklı; Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Bahadır Yalçınöz; Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliğine Edirne İdare Mahkemesi Üyesi İlhan Karka; Danıştay Tetkik Hakimliğine Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi Emine Tuba Çügen, Edirne İdare Mahkemesi Üyeliğine Danıştay Tetkik Hakimi Temel Kaleli naklen atandı.