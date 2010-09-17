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Ekonomi

ATAMA KARARLARI  ANKARA (A.A)

17 Eylül 2010 12:37

-ATAMA KARARLARI  ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Çevre ve Orman Bakanlığında, açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Yaşar Dostbil atandı.  Dışişleri Bakanlığında, açık bulunan Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Alper Coşkun, Tercüme Dairesi Başkanlığına Mehmet Ferden Çarıkçı getirildi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, açık bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcılığına Veysel Uyar, Türkiye Elektrik İletim A.Ş genel müdür yardımcılıkları ve yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Onay ve Mehmet Sinan Yıldırım, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Dr. Nevzat Kavaklı atanırken, Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Levent Aydın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.  Kültür ve Turizm Bakanlığında, açık bulunan Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcılığına Nejat Gökçe getirildi.  Milli Savunma Bakanlığının kararnamesi uyarınca, Birinci Ordu Komutanlığı Yardımcı Askeri Savcılığı'ndan, Hakim Yarbay Mehmet Avcıoğlu, Askeri Yargıtay üyeliğine atandı.  İçişleri Bakanlığında açık bulunan Mülkiye Müfettişliklerine; İscehisar Kaymakamı Yaşar Güneş, Termal Kaymakamı Tahsin Aksu, Çayıralan Kaymakamı Muhammet Aktaş, Emet Kaymakamı Çetin Çelik, Yeşilhisar Kaymakamı Mustafa Gündüz, Aksaray Vali Yardımcısı Cihan Demirhan, Derinkuyu Kaymakamı Ömer Özcan, Yozgat Vali Yardımcısı Sedat Eliuz, Malatya Vali Yardımcısı Erdinç Filiz, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan Koyuncu, Çamlıyayla Kaymakamı Zafer Ataman, Bismil Kaymakamı Ali Çelik atandı.  Atamalara ilişkin kararnameler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

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