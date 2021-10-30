Atama bekleyen engelli öğretmenler seslerini duyurabilmek için Ankara'da buluşuyor

Atama bekleyen engelli öğretmenler, seslerini duyurabilmek için yarın saat 13.00'de Ankara Ulus Meydanı'nda buluşacak.

Engelli öğretmenler, 2 bin 511 engelli öğretmenin atama taleplerini dile getirmek için yarın saat 13.00'de Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; sosyal medya hesabından, atanmamış engelli öğretmenlerin basın açıklamasına çağrı görselini; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek şu notla paylaştı:

"Atanmayan 2511 engelli öğretmen 31 Ekim Pazar günü, saat 13.00'da, Ulus Meydanı Atatürk Heykeli önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Hep birlikte engelleri kaldıralım."