-ATALAY: SEÇİM TAKVİMİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ ÇUBUK (A.A) - 06.03.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Bu akşam AK Parti MKYK toplantısı var. Olağanüstü bir toplantıdır bu. Toplantıda yeni seçim kararı çerçevesinde, kendi seçim takvimimizi belirleyeceğiz'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Çubuk ilçesine gelen Atalay, hafta sonları vakit buldukça teşkilat ziyaretleri yaptıklarını ifade ederek, bu kapsamda Kalecik, Akyurt ve son olarak da Çubuk ilçe teşkilatlarını ziyaret ettiğini söyledi. Bu sayede ilçelerdeki yatırımları, belediyenin çalışmalarını yerinde görme fırsatı yakaladıklarını ifade eden Atalay, seçim sürecine girildiğini ve seçim takviminin belirlendiğini belirterek, ''Önümüzde bir seçim var. Partiler ve teşkilatlar için her zaman en fazla dikkatli çalışmanın gerektiği bir dönem. Bu akşam AK Parti MKYK toplantısı var. Olağanüstü bir toplantıdır bu. Toplantıda yeni seçim kararı çerçevesinde, kendi seçim takvimimizi belirleyeceğiz. AK Parti'nin en üst karar organı toplanacak. Kendi seçim takvimimizi, seçim programımızı belirlemiş olacağız. Ondan sonra da yoğun bir çalışma başlayacak'' dedi. Atalay, 12 Haziran'da yapılacak seçimlere kadar yoğun bir döneme girdiklerini belirterek, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Parti teşkilatları için çok farklı bir dönemin başladığını kaydeden Atalay, şunları söyledi: ''Teşkilat başkanlarımıza da söylüyorum, artık uyku muyku yok. Seçime kadar hepimiz gece gündüz alandayız. AK Parti'nin seçim çalışması biraz yoğun, ağır geçer. Hepimiz programlarımızı seçime göre ayarlarız. Bütün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeyi merkeze alırız, bunu çok önemli görürüz. Her ne kadar teknoloji, iletişim gelişse de biz genel başkanımızın da çok vurguladığı gibi yüz yüze vatandaşla irtibatı en verimli çalışma yöntemi olarak görüyoruz. Hamdolsun AK Parti olarak, hükümet olarak, şu anda seçime giderken bütün şartlar daha olumlu. Geçmişte, eski dönemlerde bir dönem iktidar olduktan sonra, seçime girmek partiler için zorlaşırdı. Biz hamdolsun 3. büyük seçimimize de büyük bir rahatlıkla, büyük bir yüz akıyla, ülkemizdeki büyük bir gelişme trendiyle giriyoruz. Bu açıdan da kendimizi oldukça rahat hissediyoruz. Şubat ayında güvendiğimiz 4 tane önemli, bizim güvendiğimiz kamuoyu yoklaması, yüzde 49'u ortalama olarak gösterdi. Bu oldukça iyi bir görüntü. Seçime daha 3.5 ay var. Şu andaki durumumuz bu, oldukça iyi durumdayız.''