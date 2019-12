Atalay'la ilgili gensoru TBMM'de

T24 -

MHP, AKP'lileri 1 metre yakına çağırdı

CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Hakkı Süha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasını taşıyan gensoru önergesinde dış güç merkezlerinin de desteği ile siyasi iktidarca 'Demokratik Açılım' olarak adlandırılan bir projenin ortaya konulduğu belirtildi.CHP Grup Başkanvekilleri tarafından Meclis'te düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan gensoru önergesinde, açılımla ilgili ne TBMM'ye ne de kamuoyuna inandırıcı hiçbir açıklama yapılmadığı ifade edilerek "Sonucu belli olmayan, amaçları netlik kazanmamış, hiçbir yasal dayanağı oluşturulmamış, ucu açık bir süreç AKP hükümeti eliyle Türkiye'ye dayatılmak istenmiştir" denildi. Projenin ilk eş zamanlı fiili adımının 17 Ekim 2009 tarihinde gizli görüşme sonra atıldığı ve 19 Ekim 2009 tarihinde de uygulama konulduğu kaydedilen gensoru önergesinde, Mahmur Kampı'ndan hareket eden 26 kişilik grup ile Kandil Dağından hareket eden 8 kişilik terör örgütü üyesine, 19 Ekim 2009 tarihinde Habur Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptırıldığı belirtildi. Önergede şöyle denildi:"Grubun Türkiye'ye ulaşmasından önce, Habur gümrük sahasında mobil mahkeme salonu hazırlanmış, aralarında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı'nın da bulunduğu üst düzey kamu görevlilerinin hazır bulunduğu karşılama için, bir düzen kurulmuştur. Habur'da yaşanan süreci, siyasi iktidar ile terör örgütü mensuplarının birlikte planladıkları, üzerinde anlaştıkları ve hayata geçirmek üzere eş zamanlı olarak harekete geçtikleri tartışmasız olarak gözler önüne serilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan özel yetkili savcılar; 34 kişinin dört saat gibi kısa bir sürede ifadelerini alarak, bunlardan 29'unu serbest bırakmıştır. 5 kişi ise Türk Ceza Kanunu'nun 314'ncü maddesi uyarınca terör örgütüne üye olma suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş, aynı gün bu beş kişi de serbest bırakılmıştır."Kandil'den gelenlerin mahkemenin hemen ardından yaptığı açıklamalarda terör örgütünden ayrılmadıklarını ifade ettiklerine dikkat çekilen gensoru önergesinde "Demokratik Açılım" olarak adlandırılan sürecin, müzakere yürüten tarafların anlaşamamasından değil, Habur'da ortaya çıkan görüntünün ardından halkın tepkisi nedeniyle başarıya ulaşamadığı savunuldu.Açılım projesinin kurgusunun, Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından uygulama sokulduğu belirtilen önergede "Sayın Atalay her seferinde bu süreci şeffaf bir şekilde yürüttüklerini söyleme ihtiyacı duymuş, ancak her seferinde de eski bir milletvekilinin itirafında olduğu gibi devleti taahhüt altına sokan gizli görüşmeler içinde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Habur'da 19 Ekim 2009 tarihinde ortaya çıkan kurgu, 17 Ekim 2009 tarihinde Atatürk Orman Çiftliği'nde Beşir Atalay tarafından müzakere edilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği toplantısı gizli tutulmuş, 23 Ekim 2009 tarihinde basın mensuplarının sorusu üzerine Sayın bakan tarafından açıklanmak zorunda kalınmıştır. Hukuk devletlerinde bakanlar, terör örgütünü muhatap alan, yasal olmayan taahhütler içeren gizli görüşmeler yapamazlar. Hukuk devletlerinde herkes için ayrı yargı düzeni kurulamaz." denildi.Önergede Bakan Atalay hakkında, "Demokratik açılım diye adlandırılan proje kapsamında, terör örgütü mensuplarının yargı sürecini etkilediği, bu konuda özel yargılama düzeni sağlamak için devletin olanaklarını seferber ettiği, terör örgütü mensuplarının tutuklanmaması için hukuku çiğneyerek yargıyı yönlendiren pazarlıklar yaptığı ve bu amaçla gizli müzakereler yürüttüğü" gerekçesiyle, Anayasa'nın 98 ve 99'ncu maddesi, Meclis İçtüzüğünün 106'ncı maddesi gereğince gensoru açılması istendi.“Peygamber kavgası”nın ardından Meclis, yine gerginliğe sahne oldu. İçişleri Bakanı Atalay’ın MHP’lilere “Dövmek bizim değil, sizin işiniz” demesi tansiyonu yükselti, MHP’liler “Bu sıralara yaklaşın” diye bağırdı.Kamu Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasıyla ilgili tasarı bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülürken MHP adına kürsüye çıkan Şenol Bar, "Demokratik Açılım"ı eleştirdi. Bar, Öcalan’ın talimatıyla hükümetin adımlar attığını ima etti.Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç kürsüye çıktı. Bu sözleri geri iade etmeyeceğini söyleyen Kılıç, “Bunu muhalefete bile yakıştıramayız” dedi.Daha sonra İçişleri Bakanı Beşir Atalay kürsüye geldi. Bu sırada MHP sıralarından sesler yükseldi, AKP'liler de yanıt verdi.Muhalefetin kendilerine hakaret ettiğini söyleyen Atalay, “Öcalan’ın taleplerinin talimat olarak değerlendirilemeyeceğini” ifade etti.MHP milletveklilerinin itirazları üzerine İçişleri Bakan Atalay, “Dövmek bizim değil, sizin işiniz” dedi.Bu sözler Genel Kurulu iyice gerdi. Meclis televizyonun sesinin kısıldığı görüldü. İçişleri Bakanı konuşmasını , MHP sıralarından “Bu sıralara yaklaşın” sesleri arasında güçlükle tamamladı.