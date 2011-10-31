-Atalay'ın makamından açıklama ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın 29 Ekim'de Van depremine ilişkin düzenlediği basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamalarda ''Türkiye'nin potansiyelini görme amacıyla arama kurtarma ekiplerinin bekletildiği türünden bir anlamın asla kastedilmediği'' belirtildi. Başbakan Yardımcısı Atalay'ın makamından yapılan açıklamada, basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamalarla ilgili haberlerde bazı yanlış anlamaların olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Açıklamalarda, Van-Erciş depremi sonrasında en etkili ve çabuk çalışmaların arama-kurtarma ve salık hizmeti alanlarında olduğuna, çadır temininde ise biraz geç kalındığına işaret edilmiştir. Bu çerçevede, arama kurtarma çalışmalarında en kısa sürede Türkiye'nin her köşesinden kamu ve özel ekiplerin geldiği, hızlı şekilde müdahale edildiği, tüm çalışmaların en etkili şekilde yürütüldüğü belirtilmiştir. Enkaz haline gelen bina sayısının Van'da 6, Erciş'te 84 olduğu, gelen ekiplerin aynı anda bir enkazda birkaç ekip birden çalıştığı, Türkiye'nin bu alandaki yeterli birikime sahip olduğu göz önüne alınarak, İran ve Azerbaycan dışındaki ülkelerden arama kurtarma ekibinden ziyade, çadır, ısıtıcı, prefabrik yapı gibi malzemelerin istendiği ve de çok sayıda dış yardım geldiği ifade edilmiştir. Yaptığımız değerlendirmede, Türkiye'nin potansiyelini görme amacıyla arama kurtarma ekiplerinin bekletildiği türünden bir anlam asla kastedilmemiştir. Kaldı ki deprem gibi bir afet esnasında, potansiyel ölçmekle iştigal olunmaksızın, tüm imkanların afetzedeler için seferber ilan edileceği bedihi bir husustur. Canlı yayında 45 dakika boyunca irticalen yapılmış bir değerlendirmeden tek bir cümleye istinaden, zorlama bir yorum eşliğinde, hiç kastedilmemiş anlamlar çıkarılması, üzücü olmasının yanı sıra, objektif habercilik anlayışıyla da bağdaşmamaktadır.''