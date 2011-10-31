T24 LogoT24 Logo
Politika

Atalay'ın makamından açıklama ANKARA (A.A)

31 Ekim 2011 21:15

-Atalay'ın makamından açıklama ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın 29 Ekim'de Van depremine ilişkin düzenlediği basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamalarda ''Türkiye'nin potansiyelini görme amacıyla arama kurtarma ekiplerinin bekletildiği türünden bir anlamın asla kastedilmediği'' belirtildi. Başbakan Yardımcısı Atalay'ın makamından yapılan açıklamada, basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamalarla ilgili haberlerde bazı yanlış anlamaların olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Açıklamalarda, Van-Erciş depremi sonrasında en etkili ve çabuk çalışmaların arama-kurtarma ve salık hizmeti alanlarında olduğuna, çadır temininde ise biraz geç kalındığına işaret edilmiştir. Bu çerçevede, arama kurtarma çalışmalarında en kısa sürede Türkiye'nin her köşesinden kamu ve özel ekiplerin geldiği, hızlı şekilde müdahale edildiği, tüm çalışmaların en etkili şekilde yürütüldüğü belirtilmiştir. Enkaz haline gelen bina sayısının Van'da 6, Erciş'te 84 olduğu, gelen ekiplerin aynı anda bir enkazda birkaç ekip birden çalıştığı, Türkiye'nin bu alandaki yeterli birikime sahip olduğu göz önüne alınarak, İran ve Azerbaycan dışındaki ülkelerden arama kurtarma ekibinden ziyade, çadır, ısıtıcı, prefabrik yapı gibi malzemelerin istendiği ve de çok sayıda dış yardım geldiği ifade edilmiştir. Yaptığımız değerlendirmede, Türkiye'nin potansiyelini görme amacıyla arama kurtarma ekiplerinin bekletildiği türünden bir anlam asla kastedilmemiştir. Kaldı ki deprem gibi bir afet esnasında, potansiyel ölçmekle iştigal olunmaksızın, tüm imkanların afetzedeler için seferber ilan edileceği bedihi bir husustur. Canlı yayında 45 dakika boyunca irticalen yapılmış bir değerlendirmeden tek bir cümleye istinaden, zorlama bir yorum eşliğinde, hiç kastedilmemiş anlamlar çıkarılması, üzücü olmasının yanı sıra, objektif habercilik anlayışıyla da bağdaşmamaktadır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24