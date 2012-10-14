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Politika

Atalay: Yerel seçim oylaması AKP için büyük sürpriz

Atalay, 'referandum ülke genelinde ciddi bi seçimdir, kimse bunu planlamış değil, bizim de öyle bi beklentimiz yoktu' şeklinde konuştu

14 Ekim 2012 20:16

Yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili oylama sonucunun AKP için büyük sürpriz olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Niye böyle oldu, bunu herhalde grubumuz, parti grupları irdeliyordur'' dedi.

Bir televizyon programına katılan Atalay, "Niye böyle oldu, bunu herhalde grubumuz, parti grupları irdeliyordur'' dedi.

Bundan sonraki süreci değerlendiren Atalay, referandumu kimsenin istemediğini vurgulayarak, ''Referandum dediğiniz ülke genelinde ciddi bir seçimdir. Şu anda hiçkimse bunu planlamış değil, bizim de öyle bir beklentimiz yoktu" diye konuştu.

Referandum yapıldığı takdirde de tarihin yetişmeyeceğini, amacına ulaşamayacağını belirten Atalay, tasarının Meclis'e geri gönderilmesi durumunda tekrar oylanarak vazgeçileceğini düşündüğünü söyledi.

Bunun çok fazla tedirgin olunacak bir konu olmadığını belirten Atalay "Bir çözüm bulunacak ama referandum ihtimali çok zayıf" dedi.

TBMM'de kabul edilen, yerel seçimleri öne alan değişiklik teklifi 360 oyla refarandum eşiğinde kalmıştı.

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