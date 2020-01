Atalay: Yeni bir demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz

T24 -

Atalay, AK Parti Kırıkkale Merkez İlçe 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Başbakan Yardımcısı Atalay, kongrenin yapıldığı salona gelişinde partililerce kapıda karşılandı. Atalay, burada yaptığı konuşmada, kongrelerin partiler için bir muhasebe, yenilenme süreci olduğunu belirterek, merkez ilçe kongrelerinin bazı partilerin genel kongresi gibi olduğunu söyledi. Kırıkkale'de çok örnek bir siyaset dönemi yaşadıklarını vurgulayan Atalay, bu ilde yürütülen seçim kampanyasının, partinin Türkiye'de yürüttüğü seçim çalışmasına eş olduğunu ifade etti.Anadolu Haber Ajansın'da yer alan habere göre, Kırıkkale eski Müftüsü Mehmet Mustafa Efe'nin bir süre önce vefat ettiğini ve ailesini ziyarete gideceğini anlatan Atalay, Kırıkkale'ye hareket etmeden hemen evvel eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'in cenazesine katıldığını anlattı.Atalay, Hacı Bayram Camisi'ndeki cenaze namazına çok ilgi olduğunu belirterek, hizmet edeni, adaletli olanı milletin unutmayacağını söyledi. Aydın Menderes'in büyür bir değer olduğunu, hayır düşünüp hayır söylediğini ifade eden Atalay, Menderes ailesinin asıl değerinin Adnan Menderes'ten geldiğini dile getirdi. Atalay, “Adnan Bey ne yaptı. Türkiye'de demokrasiyi başlattı. Millete dedi ki o seçkinlere, milleti, köylüyü hiç söz sahibi adam yerine koymayanlara dedi ki (Yeter, söz milletin). Adnan Menderes bunu dediği için millet onu baş tacı yaptı” diye konuştu. AK Parti'nin de bu söyleme eklemede bulunduğunu ifade eden Atalay, “Başbakanımız ne diyor. (Yeter, söz de milletin, karar da milletin)” ifadelerini kullandı. Menderes'in demokrasinin ve halkın yolunu açtığını vurgulayan Atalay, kendilerinin de bunu daha güçlü şekilde devam ettirdiğini kaydetti.Konuşmasında Van'da meydana gelen depreme de değinen Atalay, Van'da hayatın normalleşmeye başladığını dile getirdi. Atalay, çadır safhasının neredeyse bitirilmek üzerinde olduğunu vurgulayarak, “Prefabrik yapı veya konteyner dediğimiz...İçinde normal küçük bir ev modeli olan, mutfağıyla banyosuyla... Konteynerlere taşıyacağız. Büyük kısmı bitti. Van'da da 15'ine kadar bitmiş olacak. Ondan sonra da inşallah 30 Ağustos'ta kalıcı konutların tamamı bitecek. Temellerini attık, şu anda birinci kat bitti, bir kısmı yükseldi” diye konuştu.Deprem koordinasyonuyla ilgili kendisi hakkında gensoru verildiğini hatırlatan Atalay, BM Genel Sekreteri'nin değerlendirmesine göre, afet sonrası en hızlı koordinasyonun, Türkiye'nin bu depremde gösterdiğini açıkladığını anlattı. Türkiye'nin bütün imkanlarını kullandığını anlatan Atalay, para diye bir sıkıntıları olmadığını, sadece zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti. Atalay, 22 bin konteynerin bitmek üzere olduğunu, kendi tahminlerine göre en az 20 bin konut ihtiyacı olduğunu, bunların da temellerinin atıldığını ifade etti. Beşir Atalay, “İnşallah Van ve Erciş eskisinden daha yaşanır, daha güvenli şehirler olacak” dedi.Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'nun başkanı olduğunu da hatırlatan Atalay, şu anda Türkiye'de terörle ilgili konuda en güçlü koordinasyonun yürüdüğü bir dönemin yaşandığını kaydetti. Atalay, “Herkes tek vücut, yek vücut. Herkes verilen görevini en iyi şekilde yapıyor ve terörle mücadele çok başarılı şekilde yürüyor” dedi.Seçimden sonra terör olaylarının hızlandığına dikkati çeken Atalay, terör artınca 17 Ağustos'tan itibaren yurt içinde ve yurt dışında çok ciddi bir operasyon dönemi başlattıklarını söyledi.Atalay, “Şu anda yurt içinde ve yurt dışında, sınır ötesinde operasyonlar etkili bir şekilde sürüyor. Bu devam edecek, kışın da kesilmeyecek. O yaz dönemi terör yapan, askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı şehit eden terör örgütüne cevabı en hızlı şekilde, en etkili şekilde veriliyor” dedi. Sadece güvenlik tedbirleriyle terör ve irtibatlı sorunları çözemeyeceklerini bildiklerini anlatan Atalay, sosyal projelerin, demokratikleşme projelerinin devam ettiğini kaydetti. Atalay, gelecek döneme ilişkin çok ciddi çalışmaları olduğunu dile getirerek, hukukun dışına çıkmadıklarının altını çizdi. Operasyonlarda sivil vatandaşın zarar görmediğini ve görmeyeceğini belirten Atalay, terör örgütü mensubunun ise cezasını gördüğünü ve göreceğini söyledi.Demokratikleşmeyle ilgili yeni bir paket üzerinde çalıştıklarını anlatan Atalay, şunları kaydetti:Bir demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz. Terörle Mücadele Kanunu'ndan, Türk Ceza Kanunu'na, yargı sisteminin hızlandırılması boyutuna uzanan yeni bir paket üzerinde çalışıyoruz. Bunu açıklamıyoruz, ayrıntıya hiç girmiyoruz, çünkü çalışma safhasındayız, ama bu demokratikleşme paketimizin önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu paketin özünde şunu göreceksiniz; şiddet içermeyen her düşünce Türkiye'de serbest kalacak. Şiddete yol yok, geçit yok, ama şiddet içermeyen her düşünce daha özgür olacak. AK Parti'nin bu misyonudur. Özgürlükleri genişletme, demokratikleşme, insan hakları boyutu bizim misyonumuzdur. O misyonumuzu da yine sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.Kıbrıs konusuna da değinen Atalay, KKTC'nin Rum tarafıyla müzakeresinin BM aracılığıyla devam ettiğini belirtti. Atalay, iki tarafın liderlerinin ocak ayının 24'ünde New York'ta bir araya geleceğini belirterek, Türkiye olarak adada iki taraflı, eşit haklara sahip federatif bir yapı istediklerini kaydetti. Atalay, “Çözümü istiyoruz. Çözümden yanayız, ama Rum tarafı daima oyalıyor” dedi. Bir yandan da Kıbrıs'ın ekonomisiyle ilgili çalıştıklarını belirten Atalay, KKTC'de ekonominin giderek güçlendiğini söyledi. Atalay, KKTC'nin giderek kendi ayağı üzerinde duracak hale geldiğini ifade etti. Beşir Atalay, Türkiye'nin KKTC'nin yanında olacağının altını çizdi. Kongreye katılacağı bildirilen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise programındaki yoğunluk nedeniyle kongreye katılamadı.