-ATALAY: YANLIŞ YAPAN TEŞKİLATTA BARINAMAZ SAMSUN (A.A) - 31.12.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Polis teşkilatının gücünü kullanan, yanlış yapan teşkilatta barınamaz, bunun örneklerini görüyorsunuz'' dedi. Atalay, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindekilerle Samsun'daki temasları kapsamında 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Burada polis adaylarına seslenen Atalay, polisleri korumak ve yaşatmak için Hükümet ve Bakanlık olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Teşkilat içinde yanlış yapılmaması konusunda hassas davrandıklarını vurgulayan Atalay, ''Polis teşkilatının gücünü kullanan, yanlış yapan teşkilatta barınamaz. Teşkilat içinde yanlış yapanları korursak teşkilata yanlış yapmış oluruz. Bu konuda çok hassasiyet gösteriyoruz. Örneklerini görürsünüz, açığa alınma, görevden alınma, görevi bırakma gibi örneklerini duyarsınız'' diye konuştu. -BELEDİYELERE 400 MİLYON TL ÖDENEK- Bakan Atalay, Bakan Demir ve beraberindekilerle Jandarma İl Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Atalay, partililere hitaben şunları kaydetti: ''AK Parti Türkiye'nin kardeşliğinin, büyümesinin bir sembolüdür. AK Parti kutlu bir yolculuktur. AK Parti kademelerinde görev almak anlamlıdır. Benim bakan olmam, ya da milletvekili olunması, köylerde köy temsilcilerimizin olması, ilçe teşkilatlarımızda, il teşkilatlarımızda görev alınması, biz hep birbirimizi tamamlıyoruz. Birimiz eksik olursak misyonumuz eksik kalır.'' Güçlü partileri, güçlü teşkilatların oluşturduğunu vurgulayan Atalay, şöyle devam etti: ''Sizlerin emeği de bu anlamda değerli. Biz belediye başkanlarımızın çalışmalarını önemsiyoruz, önemli görüyoruz. Belediyeler olmazsa şehirleşme gelişmez. Başbakanımız belediyecilikten gelmektedir. Belediyeciliği çok iyi biliyor. Biz belediyecilikte bir markayız. Belediyelerimiz çok iyi çalışmakta. Biz 2011 yılı bütçesine 400 milyon TL BELDES ödeneği koyduk, yılın ilk döneminde belediyelere dağıtılacaktır.'' -''2011 DEMEK SEÇİM DEMEK''- Atalay, 2011'de genel seçim yapılacağını hatırlatarak, ''2011 demek seçim demek. Teşkilatlarımızın programını buna göre yapması gerekiyor. Seçimden hemen sonra anayasa çalışmaları var. Şu anda AK Parti toplumumuzun büyük desteğini alan, her seçimde oyunu artıran güçlü bir partidir. Her açıdan moralimiz iyi, güçlüyüz. Toplumumuzun huzuru olarak çok iyiyiz. Bir araştırma şirketinin kamuoyu yoklamasına göre, partimizin toplumsal desteği 48.50'dir. İnşallah seçime doğru giderken bu çok iyidir, bunun kıymetini bilelim. Kısır parti tartışmalarına, gereksiz polemiklere girmeden sevgi ve saygıyla insanlara yaklaşacağız. Parti şemsiyemiz geniş. Herkesi parti şemsiyemiz altına alacağız'' dedi. Parti teşkilatı ile yaptığı basına kapalı görüşmeyle Samsun programını tamamlayan Atalay, kentten ayrılmak üzere Çarşamba Havaalanı'na hareket etti.