T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atalay ve Akdağ'dan yaralılara ziyaret ANKARA (A.A)

21 Eylül 2011 02:06

-Atalay ve Akdağ'dan yaralılara ziyaret ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, başkentteki patlamada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Başbakan Yardımcısı Atalay ile Bakan Akdağ, Kumrular Sokak'ta meydana gelen patlamada yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastane yetkililerinden yaralıların durumuyla ilgili bilgi alan Atalay ile Akdağ'a, basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretlerinde, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya da eşlik etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24