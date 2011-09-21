-Atalay ve Akdağ'dan yaralılara ziyaret ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, başkentteki patlamada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Başbakan Yardımcısı Atalay ile Bakan Akdağ, Kumrular Sokak'ta meydana gelen patlamada yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastane yetkililerinden yaralıların durumuyla ilgili bilgi alan Atalay ile Akdağ'a, basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretlerinde, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya da eşlik etti.