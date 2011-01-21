-ATALAY: TÜRKİYE ARTIK İŞKENCELERLE ANILMIYOR ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Türkiye artık işkencelerle, faili meçhullerle, yargısız infazlarla anılan bir ülke değil'' dedi. Vilayetler Evi'ndeki Valiler Toplantısı'nda konuşan Atalay, toplantının dün başladığını, gün boyu bakanlıkla, güvenlikle ilgili konuları görüştüklerini, bugün de akşama kadar 5 ayrı bakanın valilerle bir araya geldiğini anlattı. Valilere beklentilerini ilettiklerini, onların dile getirdiği sorunları değerlendirdiklerini söyleyen Atalay, ''Özellikle iç güvenlikten sorumlu yöneticilerimizin de bulunduğu kısımda, güvenlikle ilgili yürüyen çalışmalarımızı baştan sona değerlendirdik. Bildiğiniz gibi hükümetlerimiz döneminde güvenlikte önleyici ve caydırıcı politikalar ve tedbirleri öne almıştık. Özellikle sizin (Başbakan) bize talimatınız olarak yeni teknolojilerin kullanılması ve kent güvenliğinde MOBESE sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması en önemli hususlardan birisiydi. Hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem de valilerimizin çabasıyla gönül rahatlığıyla şunu ifade ediyorum ki, 81 ilimizde MOBESE sistemi şu anda mevcut. 33 ilçemizde çalışmalar tamamlandı, büyük ilçelerimizde de çalışmalarımız sürüyor'' diye konuştu. Bakan Atalay, MOBESE sisteminin hem suçların önlenmesinde caydırıcı rolü olduğunu hem de işlenen suçların aydınlatılmasında sistemden çok faydalandıklarını belirterek, görevi devraldığında sadece İstanbul'da MOBESE sisteminin olduğunu anımsattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, verdiği destekten dolayı teşekkür eden Atalay, ''Artık arabasının yakıtını bulamayan bir polis teşkilatımız yok'' dedi. -''BİR TANE BİLE İŞKENCE İDDİASIYLA BİR DAVA, İDDİA SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR''- Atalay, valilerin de desteğiyle Türkiye genelinde bütün polis merkezlerinin tamamının gözden geçirildiğini ifade ederek, yaklaşık 3200 polis merkezi ve karakolu daha insani ortamlar haline getirdiklerini anlattı. Bütün nezarethanelerin kameralı kayda geçtiğini, karakol ve polis merkezlerine gelen vatandaşın farklı bir tavırla karşılaştığını dile getiren Atalay, şunları söyledi: ''Oralar artık kenardan, uzaktan, korkularak, çekinilerek gidilen mekanlar değil. Hukuk devleti olmak en önemli vurgumuz ve Türkiye artık işkencelerle, faili meçhullerle, yargısız infazlarla anılan bir ülke değil. Bizim bu çabalarımız, güvenlik personelimizin eğitimi ve valilerimizin bu dikkati daha bir hukuk devleti olma ve insanımıza insanca muamele etme şeklinde tezahür ediyor. Şunu tekrar övünerek huzurunuzda söylüyorum; 2010 yılında bir tane bile işkence iddiasıyla bir dava, iddia söz konusu olmamıştır. Artık Türkiye işkenceyi gerçekten sıfırlamıştır...''