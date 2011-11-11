-Atalay: ''Tespit yapılmadan kimse evine girmesin'' VAN (A.A) - 11.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'da meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremin ardından enkaz altından 30 kişinin canlı kurtarıldığını belirterek, 22 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van Afet ve Acil Durum Merkezi'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bölgede incelemelerde bulunduklarını anlatarak konuşmasına başlayan Bakan Atalay, köylerde ciddi bir olumsuz sonuç olmadığını belirterek, 'Çok sınırlı sayıda yapılarda az hasara sebep oldu. Depremin esas şiddetle hissedildiği yer Van merkez oldu. Van merkezde 25 bina tamamen çöktü. Birçok binada da daha derin hasar meydana geldi. 25 binadan 23'ü ön hasar tespitinde çok hasarlı tespit edildiği için orada iskanı önlenen binalardır. Valiliğin iskanı önlediği yerlerdir. Onu biz şükürle karşılarız. o binalarda oturulmaması burada tabii sonuçları önemli oranda etkilemiştir.'' Atalay, ''Allah tabii afetler vermesin ama başa geldikten sonra da bizlere düşen bu afetin yaralarını en iyi şekilde sarmaktır. O desteği gördük, basına da teşekkür ederiz. Bu bir toplumsal dayanışmadır. Hepimiz el birliğiyle zor süreci atlatırız. Pozitif katkı istiyoruz. Vanlı vatandaşlarımıza şunları söylüyoruz. Hasar tespiti yapılıp, evinize gidebilirsiniz denilmeden hasarlı binalara lütfen kimse girmesin. Bu çağrımız önemlidir'' dedi. Atalay, arama kurtarma faaliyetlerini yürütecek eleman konusunda da sıkıntı çekilmediğini ifade ederek, bölge ilerden de takviyeler geldiğini ifade ederek, arama kurtarma faaliyetlerinin bir otelde tamamlandığını söyledi. İkinci oteldeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Atalay, ''Onun da bu akşam belli bir saatte tamamlanabileceği bilgisi veriliyor'' dedi. Kendilerine verilen bilgiye göre, şuana kadar 30 kişinin enkazdan canlı ve yaralı olarak kurtarıldığını, bunlardan 3'ünün hastanede hayatını kaybettiğini bildiren Atalay, ''17'si yaralıydı geri kalan, kaybettiğimiz insan sayısı 22'dir. Hastanelerde ölen bu 3 kişi ile birlikte...'' diye konuştu. Sağlıkla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini de veren Atalay, yaralıların büyük oranda başta Ankara olmak üzere diğer illere de sevk edildiğini kaydetti. Sağlık ekiplerini 24 saat hazır tutulduğunun, bunun yanı sıra sevkler için de Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansların da tutulduğunu bildirdi. -vatandaşlara çağrı- ''En küçük bir aksama olmamıştır. Van ilinde bir yandan artçılar devam ediyor. Dolayısıyla binalara girme durumu oldukça zor'' diyen Bakan Atalay, vatandaşlara, ''kesinlikle hasarlı binalara girmeleri'' çağrısında bulundu. Bu çağrıyı başından beri yaptıklarına dile getiren Atalay, şöyle devam etti: ''Hep söyledik yine söylüyoruz. Bu durum daha fazla çadırkent, daha fazla çadır, daha fazla imkan. Bizim de çalışmamız zaten bu yönde. Dün ve bugün ciddi çadır sevkiyatı olmuş başka ülkelerden de taleplerimiz oldu. Dünden beri 3 yeni çadır kent tamamlanmak üzere, onun ortak alanları, donatıları üzerinde çalışıyoruz. Oralara vatandaşları almaya başlayacağız. Daha önceki 3 çadır kent tamamen doldu. Ayrıca bugün yine karar verdik yarından itibaren 2 tane daha kuracağız. Yemek vesaire durumlarıyla ilgili de dün fırınlar az çalıştığı için biraz sıkıntı oldu ama aş evlerimiz sıcak yemek veriyor, bugün onlar da normaleşti. Yardım yapacak vatandaşlarıma çağrı da bulunuyorum, hazır paketler içinde değişik gıdaların bulunduğu paketler gönderirlerse bundan memnun olacağız. Battaniye, soba, ısıtıcı gibi malzemeler gönderilirse Van'ın buna ihtiyacı var, vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum.'' Türkiye'nin değişik yerlerindeki bazı kamu kurumlarının sosyal tesisleri, misafirhanelerinin bulunduğunu anlatan Bakan Atalay, isteyen depremzedelerin buralarda konaklamasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Atalay, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin değişik kurumlarının sosyal tesisleri misafirhaneleri var vatandaşların istemesi halinde o çalışmayı da başlattık, her alanda küçük bir anket uygulamasını Aile Bakanlığımız yapıyor, o vatandaşlarımızın o bölgelere yerleştirmeyi planladık. Bütün kamu kurumlarımızın sosyal tesislerini tespit ettik, bu konuda 3 gündür çalışmamız sürüyordu. Ciddi bir kapasite var. Diyelim ki, bir otel sahibi 50 aileyi ağırlarım diyor. Mersin Valisi bu sabah aradı 2 bin kişilik benim imkanım var, kurumların yazın kullandığı tesisler var, bunlar zaten işliyor, buralarda yemek servisi yapılabilecek, dolayısıyla bu imkanlar yapılabilecek vatandaşlarımızı bu yönde teşvik edeceğiz. Bu süreç, buradaki şartların hazır hale gelmesinden sonra, daha iyi şartlar hazırlanmış olacak ve dönebilecekler.' Bu tesislerden faydalanacakların önceliği konusunda da bir çalışma yapılacağını ifade eden Bakan Atalay, vatandaşların endişe etmemesini istedi.