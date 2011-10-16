Atalay: Teröre bin misli karşılık vereceğiz

T24

Basın çıktıktan sonra bakanlar, milletvekilleriyle kapalı toplantıda enine boyuna terörü konuştu. Başbaan Yardımcısı Beşir Atalay, mücadeledeki kararlılığa vurgu yaptı.Türkiyenin asla 1990'lara geri dönmeyececeğini vurgulayan Atalay, "PKK geri dönse bile" dedi.Son eylemleri eleştiren Atalay, PKK'nın eylemleriyle demokratikleşme sürecini sebote ettiğine dikkat çekti.Atalay, hükümetin hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygıdan taviz vermeyeceğini belirterek, "açılım devam edecek vatandaş ile teröristi ayıracağız" dedi.Beşir Atalay, sınır içi ve dışı operasyonların başarısına da dikkat çekti; PKK'nın çok önemli isimleri öldürüldüğü bilgisini verdiAtalay, "mücadelemize Amerika da tam destek veriyor. Son derece iyi ilişkiler içindeyiz" değerlendirmesini yaptı.İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de yine terörü anlattı, KCK operasyonlarına ilişkin soru işaretlerinin doğru olmadığını söyledi.Şahin, 605 tutuklu olduğunu sürecin tamamen hükümetin dışında yürüdüğünü söyledi; "operasyonlar MİT ve emniyet ishitbaratları ile yapılıyor. Tutuklamalara da mahkemeler karar veriyor" dedi.Şahin, müdahalenin söz konusu olmadığını, "Türkiye hukuk devleti" sözüyle anlattı.AKP kampında, terörün de yeni anayasa ve demokratikleşme ile çözüleceği yaklaşımını da öne çıktı.Yeni anayasa çalışmaları hakkında ise Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik bilgi verdi.Ömer Çelik, "yeni anayasa uzlaşma ile yapılacak" dedi; "kırmızı çizgiler inşallah doğru değildir" diyerek MHP'nin tutumunu eleştirdi.Tüm çalışmanın uzlaşma komisyonunda yapılmasını, tüm partilerin önyargısız yaklaşması gerektiğini söyleyen Çelik, "biz önyargılı değiliz, uzlaşma komisyonunun kararlarına uyacağız, içerik için hiçbir partiye söz verilmediği" mesajlarını verdi.Çelik, "1921 Anayasası en demokratik anayasa. Diğerleri bürokrasi ile paylaşım anayasası. Yeni anayasa milletin anayasası olacak" dedi.