-Atalay: Terör örgütü şaşkınlık içinde KIRIKKALE (A.A) - 30.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Son zamanlarda terör örgütünün sivilleri de hedef aldığı eylemleri var. Terör kesimini çok ciddi telaş, şaşkınlık ve dağınıklık içinde görüyoruz'' dedi. Atalay, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. BDP milletvekillerin mecliste yemin etme kararına ilişkin soru üzerine Atalay, bütün partilerin, bütün milletvekillerinin çalışma ve ülkenin meselelerini görüşme mekanı olarak meclis çatısını esas alması gerektiğini söyledi. Seçilmiş milletvekillerinin meclise gelmelerinin tabi olduğunu ifade eden Atalay, şöyle devam etti: ''Millet onları 'git mecliste görev yap' diye seçti. Onların meclise gelmesinden daha tabi bir şey olamaz. Bu 3 aylık dönem onlara hiçbir şey kazandırmadığı gibi bana göre çok şey kaybettirdi. Bu çerçevede meclis yeni döneme başlarken onların da katılmasından memnuniyet duyarız. Meclis ne kadar ülkemizin meselelerini ele alırsa, bütün vatandaşlarımızın temsiliyetini sağlarsa o kadar güçlü meclis olur. Biz de bundan memnun oluruz.'' Son günlerde artan terör saldırılarının hatırlatılması üzerine Atalay, terör konusu üzerinde çok yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Son zamanlarda terör örgütünün sivilleri de hedef aldığı eylemleri var. Biz doğrusu bu durumu şöyle değerlendiriyoruz; terör örgütünü bütün olarak ifade ediyorum, terör kesimini biz çok ciddi telaş, şaşkınlık ve dağınıklık içinde görüyoruz. Bu yaptığı eylemlerde de o zaten görünüyor. Tamamen de kendi aleyhlerine dönmüştür. Yani Batman'daki hamile kadının ve çocuğunun durumu. Siirt'te 'yanlışlıkla oldu' dedikleri 4 bayanın, Ankara'daki bombalı terör eyleminde orada bulunan garip insanların, yani orada bulunan ayakkabı boyacısı, seyyar satıcı gibi veya daha yeni işe gelmiş, orada çalışan insanların yaralanması veya hayatlarını kaybetmesi... Bunlar artık terör örgütünün şaşkınlığını ve dağınıklığını gösteriyor.'' Hükümet olarak güvenlik konusunda ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Atalay, şöyle konuştu: ''Hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonlarımız devam ediyor. Aynı zamanda da entegre bir strateji diye açıkladığımız terörle mücadelenin diğer boyutlarında da çalışmalarımız sürüyor. Terörün ve irtibatlı sorunların sona erdirilmesine dönük çalışmalarımız var. Biz şuna inanıyoruz, artık bütün bu işlerin sonu geliyor. İnşallah bu önümüzdeki dönemde devletin bütün kurumları olarak bir kararlılık içinde bunu sona erdirme yönünde ileriye dönük çok adımlar atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem bu konuda çok belirleyici adımların atıldığı bir dönem olacaktır.'' Başbakan Yardımcısı Atalay, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de şunları kaydetti: ''İktidar partisi olarak bu dönem yeni anayasayı en önemli taahhüdümüz olarak görüyoruz. Hem seçim kampanyamızda hem seçim beyannamemizde hem de hükümet programımızda yeni anayasanın bu dönem realize edilmesine büyük ağırlık verdik. Şimdi de meclis çalışmasına başlamadan diğer partilere mektup yazıp randevu istedik ve heyet olarak ziyaret ettik. İki partiyi ziyaret ettik. Doğrusu ziyaretlerde anayasanın içeriğine hiç girilmedi. Bir kararlılık var mı, yok mu? Bunun desteklenmesi ve hızlandırılması yönünde bir niyet paylaşımıdır bu. İki partide de görüşmelerde biz bunu gördük. Görüştüğümüz partilerin hiçbir ön şartı ve süreci tıkayacak bir açıklamaları olmadı. Bu uzlaşma komisyonunun oluşması çok önemli karardır. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanımız, anayasayla ilgili teşebbüslerini başlatacaktır ve partilerden komisyona üyeler isteyecektir. Komisyon toplandıktan sonra içeriye dönük çalışmalar olacaktır. Yöntemi de onlar belirleyecektir. Partiler olarak bize düşen, hele iktidar partisi olarak bize düşen, bu konudaki çalışmaları desteklemektir. 24. meclise yeni anayasa yapmak nasip olsun inşallah. Türkiye ilk defa geniş toplum kesimlerinin de katıldığı bir anayasayı yapsın. Burada toplumsal katılımı çok önemli görüyoruz. Sivil toplum kesimlerinin hatta organize olmamış vatandaşların bile düşüncelerini bir şekilde anayasa çalışmaları platformuna iletmelerini önemli görüyoruz. Biz AK Parti yönetimi olarak sivil toplum kuruluşlarının anayasayla ilgili görüşlerini önemsiyor ve çalışmalara davet ediyoruz. Biliyorsunuz, Başbakanımız bir tarih verdi, yani ilkbahardaki yasama yılının sonu, yani 2012'nin ilk yarısında bitirileceğini söyledi. Biz de zaten genel olarak ilk bir yıl içerisinde bitirmeyi planlıyorduk''