Atalay: Siyasi operasyondur, yanlış yapanlar cezasını çekecek

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, hükümetin 'büyük seçim operasyonu'nu olarak nitelediği bakan oğullu gözaltılarını değerlendirdi. Atalay, "Seçim dönemlerinde bazı kesimler, cemaatler kendilerine göre tavır alıyorlar; ama bunlar hep havada kalıyor. Biz doğru yolda, düzgün çalışır, hak hukuku korumaya devam edersek, adaletten ayrılmazsak, herkese insafla bakarsak daima kazanırız. Bunun için bu yanlışları yapanlar, çok zarar görürler. Sonuçta yargı karar verecek. Yanlış yapanlar cezasını çekecek. Biz güçlü bir parti ve güçlü bir iktidarız; haksız suçlamaları da kabul edemeyiz" dedi.

TGRT Haber'de Ankara'nın Gündemi'nde Batuhan Yaşar ve Nuri Elibol'un konuğu olan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın konuşmasının bir bölümü şöyle:

"Biz; yolsuzlukla, haksızlıkla, hukuksuzlukla daima mücadele ettik. AK Parti'nin akını lekeletmeyiz! Biz parti ismini kirletmeyiz. Ama dışarıdan kurgularla, dizaynlarla AK Parti'yi önleyecek, önüne engeller çıkaracak, şaibeler yükleyecek çalışmalara da müsade etmeyiz".

"Türkiye'de yolsuzlukların kökünü kazıdık. Temel hareketimiz, doğruluk üzere olma, helal haramı ayırma ve her türlü haksızlığa karşı çıkmaktır. Millet bizi bunun için iktidar yaptı ve destekliyor. Parti içinde ve bunun dışında nerede yolsuzluk ve haksızlık yapan varsa cezasını çeksin. Bizim zerre kadar rezervimiz yok."

'Etkisi fazla olsun diyerek, soruşturmalar birleştirilmiş'

"3 ayrı operasyon, 3 ayrı soruşturma ortaya çıkarılmış. Biraz fazlaca, birbiriyle irtibat kurulamayacak farklı olaylar bir araya getirilmiş. Herhalde sesi biraz fazla çıksın, etkisi çok olsun diye... İstanbul Fatih Belediyesi mesela, soruşturmaya konu olacak bir olay bile değil. Sonuçta yargı karar verecek. Yanlış yapanlar cezasını çekecek. Biz güçlü bir parti ve güçlü bir iktidarız; haksız suçlamaları da kabul edemeyiz".

'Bu siyasi operasyondur'

"Siyasi ve sosyal gelişmeleri tek boyutlu değildir. Biz gayet açık ve net bir tavır içindeyiz. Çok mensubumuz var. Bunun içinde yanlış yapanlar varsa, bunun üzerine önce biz gitmişizdir bugüne kadar... Yine böyle olacak. Yanlış yapan bedelini ödeyecek. Ama gelişmeler gösteriyor ki; sadece bir yolsuzlukla mücadele değil, geniş kapsamlı bir büyük siyasi operasyon kimliği taşıyor".

'Bakanın TV'den öğrenmesi olacak şey değil'

Atalay, İç İşleri Bakanı Muammer Güler'in kendi emrindekiler tarafından oğlunun tutuklanmasını televizyondan öğrenmesini değerlendirirken de şunları söyledi;

-"Hiçbir ülke ve sistemde olacay şey değil bu... Benzer çalışmalarda belli bir gizlilik vardır; ama aynı idari mekanizmalar içinde böyle bir şey yaşanması kabul edilebilir bir şey değil. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bazı tasarruflar oldu sonra... Onlar da oralarda yapılan bazı yanlışlıklar yüzünden değişikliğe uğradı. Yürütülen süreçte, görevi kötü kullandıkları görülüyor. Bunların soruşturmaları da yapılacaktır.

'Hedefleri biz değiliz; millet'

Parti ve hükümetimize karşı çok önceden hazırlanmış, zamanlaması ve kurgusu da manidar olan şeyler bunlar... Tabii sadece biz ve parti ile ilgili de değil. Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesini istemeyenler, bir ufku karartmayı hedefliyor. İçinde iki ülke ve bazı oluşumlar da var."

"Milli İrade'yi esas kılmak, güçlü kılmak için uğraştık biz... Demokrasi budur! Devlet'in içinde devlete rağmen, millete rağmen falan olmamalı... Milli İrade sandığa gitsin, onlar belirlesin ve onlar devleti yönetsin. Bunun dışına olabilecek her şey hem devlete rakiptir, hem milli iradeyi hiçe saymaktır. Böyle bakınca, kimi zaman askerin, kimi zaman yargının, kimi zaman bürokrat vesayeti oluyor. Şimdi de bu anlamda bir kümelenme dikkat çekiyor."

'Herkesi insafa çağırıyorum'

*"Herkes oturup düşünmeli... Biz, çok büyük riskleri göğüsleyerek bugünlere geldik. Türkiye, bugün normalleşti. Türkiye hem hayat standardını hem de demokrasisini çok yükseltti. Zenginleşti. Bütün inançlar ve sivil toplum unsurları, çalışmalarını özgürce yapıyor. Ama bütün bu gelişmeler olurken, bunların kıymetini herkes bilmeli...

'Biz bir grup, cemaat değiliz'

Burada değerlendirme yaparken insafsızlık, adaletsizlik, zulüm yapılmaması lazım. Kimsenin buna hakkı yok. Herkes kendini biraz daha hizaya çeksin. Bunun bir de öbür dünyası var. Herkesi insafa, hakka ve hukuka davet ediyorum. Kimseyi hedef göstermesinler. Biz bir grup ve cemaat değiliz; biz sadece bir partiyiz. Hükümetiz biz"

'Bizim oyumuz düşmez'

* "Bu siyasi operasyon da bizim oylarımızı düşüremez. Geçmişte de çok spekülatif şeyler yaptılar; ama başarısız sonuçlandı. Milletimizin basireti çok güçlü... Bütün bu tartışmalardan bağımsızdır oy oranları... Bizi her kesim destekliyor. Giderek destekçilerimiz artıyor. Her etnik kesim, her inanç kesimleri bizim arkamızda... Toplum bunları daha aklı selimle değerlendiriyor.