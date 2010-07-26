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Politika

ATALAY: PROVOKASYONLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ ANKARA (A.A)

26 Temmuz 2010 17:14

-ATALAY: PROVOKASYONLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''(İnegöl'de yaşanan olaylar) hiçbir yerde bu tür istismarlara, bu tür provokasyonlara müsaade etmeyeceğiz. Çok şiddetli gideceğiz üzerine. Özellikle bu halk oylaması sürecinde bu tür bazı şeylerin olabileceğini tahmin etmek zor değil'' dedi. Bakan Atalay, Reform İzleme Grubu 21. toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnegöl'de yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine Bakan Atalay, şunları kaydetti: ''Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; kaymakamlarımızın, valilerimizin, emniyet birimlerimizin hepsinin izinleri kaldırılmıştır. Güvenlik birimlerimiz, çok daha hassas ve dikkatli çalışıyorlar. Güvenlik açısından bütün dileğimiz bu halk oylaması sürecinde çalışma yapacak herkesin çalışmasını rahatça, güvenlik ve huzur içinde yapmasını sağlayacağız. Hem de bütün vatandaşlarımızın hiçbir endişe ve korku olmadan sandığa gitmesini sağlayacağız, çok yoğun bir çalışmamız var.'' 

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