-ATALAY: ÖZERKLİĞE İNANMIYORUZ KIRIKKALE (A.A) - 26.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''özerkliğin'' kendileri için hiçbir değeri olmadığını belirterek, ''Çünkü biz buna inanmıyoruz. Özerkliği benimseyenlerin de buna inanmadığını iyi biliyoruz. Bunlara biz pabuç bırakacak değiliz'' dedi. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Oğuz Kağan Köksal ve Ramazan Can'la birlikte Kırıkkale'ye gelen Atalay, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörle mücadelede güçlü Türk Milleti'nin her zaman ayakta durduğunu belirten Atalay, bu konuda kararlı tutumlarının süreceğini söyledi. Türkiye'de herkesin bir şeyler söylediğini ve bu söylediklerini hükümete iletmek istediklerini dile getiren Atalay, ''Biz açık ve net olarak söylüyoruz ki, Onların istedikleri özerklik ve ayrı bir devlet kurmaları hayaldir. Bu hayale kendileri de inanmıyor, ancak ortamı germek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özerkliğin bizim için hiçbir değeri yok, çünkü biz buna inanmıyoruz. Özerkliği benimseyenlerin de buna inanmadığını iyi biliyoruz. Bunlara biz pabuç bırakacak değiliz'' dedi. -KIBRIS KONUSU- Kıbrıs'ta yaşananlara da değinen Atalay, şöyle konuştu: ''Kıbrıs dosyası kabarık ve karmaşık bir dosya. Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde, Kıbrıs sorununu yıl sonuna kadar çözmeyi hedefliyoruz. Kıbrıs sorununu diplomatik yollar ile çözeceğiz. Olmadı, Rum yönetimi için farklı düşünceler ve farklı kararlar alabiliriz. Bu kararları aldıktan sonra da kimse şaşırmasın.''