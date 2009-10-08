Atalay: Olaylar protesto değil, saldırı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İstanbuldaki olayların protesto ve eleştiri olmayıp, tamamen saldırı olduğunu belirterek, "Biz şuna müsaade etmeyiz; özgürlükleri yok etme özgürlüğü hiç kimsenin elinde yoktur" dedi.

Habertürk kanalına verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atalay, protesto ve basın bildirilerinin açıklanabilmesi için 14 ayrı yer tespit edildiğini, toplantılar sırasında 22 sivil toplum kuruluşu tarafından 57 basın açıklaması ve benzeri türde kitlesel etkinliğin gerçekleştirildiğini anlattı. Atalay, bunlarla ilgili hiç bir olayın meydana gelmediğini belirterek, açıklamalar sırasında farklı bir gurupla ilgili görüntülerin ekranlara yansıdığına işaretle "Tek yaralı var o da polistir, biliyor musunuz? Gözaltına alınan şahısların üzerinden toplam 53 adet molotofkokteyli 4 adet gaz maskesi, 29 adet özel yapım sapan çok sayıda demir bilye ele geçirildi." bilgisine dikkat çekti.

Atalay, "yoğun gaz kullanıldığı ve bir vatandaşın kalp krizi geçirdiğinin" söylenmesi üzerine, konuyla ilgili tüm ayrıntıların kendisinde olduğunu, olayın tam olarak söylendiği şekilde gerçekleşmediğini dile getirdi.



- ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMADI-



Son iki yılda polisin vatandaşa davranışında çok ciddi bir değişim olduğunu vurgulayan Atalay, "O zaman siz gücün orantısız kullanıldığını düşünmüyorsunuz?" ifadesi üzerine, şunları söyledi:

"Düşünmüyoruz ama yine de keşke bu görüntüler hiç olmasaydı. Olanca tedbirleri aldık biz. Gelsin bildirisini okusun, pankartını açsın, konuşmasını yapsın, mesajını versin, tepkilerini dile getirsinler. Keşke bu görüntüler olmasa... Bundan en fazla rahatsız olan biziz."

Atalay, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'nin ayağından vurulmasının ardından yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine, olayı netleştirmenin yargının işi olduğunu belirterek, siyasi ya da terör boyutunun olmadığını, zanlının daha önceden de bilinen bir kişi olduğunu ve kendi ifadelerinin bulunduğunu kaydetti.



- DEMOKRATİK AÇILIM ÇALIŞMALARI-



"Demokratik açılım" çalışmaları hakkında da bilgi veren Atalay, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, ilgili bakanlık müsteşarlıkları ve kendi aralarında toplantılar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüzde şöyle bir takvim var. Dışişleri bakanımızın çok yoğun diplomatik ilişkileri oldu. Suriye, İran ve Irak ağırlıklı... Ve Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin dışişleri bakanlarıyla. Irak'la İstanbul'da iki hafta önce önemli bir toplantı yaptık. Irak'tan 9 bakan gelmişti. Irak Dışişleri Bakanı ile bizim Dışişleri Bakanımız ve ben bir araya gelmiştik. Bu konuyu değerlendirdik. Önümüzdeki hafta da 3 toplantı var. Önce Suriye'deyiz orada muhatabımız bakanlarla tekrar görüşeceğiz. (Ekim ayının) 14'ünde Mısır'da komşu ülke bakanların katılacağı bir toplantıya katılacağız. Sonra da, 15'inde Başbakanın başkanlığındaki bir heyetle Bağdatta olacağız. Bütün bu çalışmalardan sonra bizim planımız Ekimin ikinci yarısında bu konuyu mecliste gündeme getirerek orada görüşülmesini sağlamak."



-MEKTUP 1-2 GÜNDE ULAŞIR-



Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhalefet partisi liderlerine gönderileceği belirtilen mektubun bugün yollanıp yollanmayacağı sorusuna "Onun hazırlığı var. 1-2 gün içinde herhalde ulaşır diyebilirim, o konuda çalışıyoruz. O görüşmeler de o tarihe kadar sonuçlanır" karşılığını verdi.

"Demokratik açılım boyutuyla ilgili çalışmaları büyük ölçüde tamamladık diyebilirim" diyen Atalay, "hazırlıkların bir kısmının ilgili kurumlarca yapıldığını ve hemen yürürlüğe gireceğini, bir kısmının ise Mecliste gündeme geleceğini" ifade etti.



-MİLLETVEKİLLERİNİN İFADEYE ÇAĞRILMASI-



Atalay, "Bazı DTP'li milletvekillerinin ifadelerinin polis tarafından getirilerek alınmasının söz konusu olup olmayacağı" şeklindeki soruya, düşüncelerini daha önce açıkladığını belirtirken, "Bizim dileğimiz, İçişleri Bakanı olarak ve emniyet olarak bu konu bize kalmasın. Bu konuyu Meclisimiz halletsin. Milletvekillerimiz polis kanalıyla yargıya götürülmesin. Bu konuda da bir atmosfer var gördüğümüz kadarıyla." dedi.



- SÜRECE DAHA FAZLA KATKI İSTİYORUZ-



"DTP'li milletvekillerinin sürece gerekli desteğin verildiğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, Atalay şöyle konuştu:

"Biz hükümet olarak parti olarak meclisi çok önemli görüyoruz. Millet iradesini ve meclis çatısını çok önemli görüyoruz. Meclis çatısı altında bunlar görüşülsün istiyoruz. Siyasetin içerisinde bunlar halledilsin istiyoruz... Ve bütün siyasi aktör ve partilerin bu sürece daha fazla katkı vermesini, rahatça bir araya gelip görüşmesini ve çözmesini istiyoruz. Millet iradesi ve milletin temsilcileri olan meclisteki partilerimiz milletvekillerimiz. DTP de bunun içerisinde."