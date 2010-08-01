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Politika

ATALAY: OLAYLAR GÖRÜNDÜĞÜ KADAR YALIN DEĞİL ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2010 18:03

-ATALAY: OLAYLAR GÖRÜNDÜĞÜ KADAR YALIN DEĞİL ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, olayların ardından Hatay'a ve Dörtyol'a özel istihbarat ekipleri gönderdiklerini belirterek, ''Dün onları çağırdım, dinledim. Olaylar, hiç öyle geriden göründüğü kadar yalın değil'' dedi. AK Parti Ankara İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı, parti genel merkezinde yapıldı. Bakan Atalay, toplantıda yaptığı konuşmada, halk oylamasının güvenliğini sağlamak için ülke genelinde tedbirler aldıklarını ve halk oylaması kampanyasının huzurlu biçimde yürümesini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.  Güvenlik konusuna büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Atalay, ''Çünkü, bu halk oylamasını, bir demokrasi şöleninden çıkararak, lekelemeye çalışan kişiler var, kesimler var, bizzat siyasi parti liderleri var. Tahrik eden, adeta teşvik eden, siyasi söylemler var. Bu da bizi çok üzüyor'' diye konuştu. İnegöl ve Dörtyol'da istenmeyen olayların meydana geldiğini anımsatan Atalay, ''Çok yoğun biçimde bunların üzerinde olduklarını'' belirtti. İnegöl'e giderek, incelemelerde bulunduğunu, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğini hatırlatan Atalay, ''İnegöl burada masum, İnegöl bundan çok üzüldü. Ama, şunu da söyleyeyim, bu fırsatları kollayan ve vatandaşı tahrik eden, getirip polis otolarını yaktıran birileri de var. Dörtyol'da da bu olayları azmettiren, tahrik ettiren birileri var. İstiyorlar ki huzurlu bir halk oylaması sürmesin. Bunu anlamak mümkün değil. Ama kararlı şekilde hepsinin üzerine gidiliyor'' şeklinde konuştu. Vatandaşı birbirine karşı kışkırtmakla değil, tamirle meşgul olduklarını ve kışkırtmalara tahammül göstermeyeceklerini bildiren Atalay, olayları gerçekleştirenlerin cezalandırılacaklarını vurguladı. Atalay, ''Oralara özel istihbarat ekipleri gönderdik. Hatay'a da, Dörtyol'a da, hem il genelinde hem ilçede, daha olayın olduğu gün gönderdik. Bunlar çalışıyorlar. Dün onları Hatay'a çağırdım, dinledim. Olaylar, hiç öyle geriden göründüğü kadar yalın değil. Ama, bütün karmaşıklığıyla analiz ediliyor, değerlendiriliyor ve üzerine gidiliyor'' ifadelerini kullandı.

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