-ATALAY OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ostim OSB'de ikinci patlamanın olduğu yerde incelemede bulundu. Bakan Atalay, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Vali Alaaddin Yüksel'den bilgi aldı. Atalay, daha sonra yangınla ilgili gelişmeleri incelemek üzere OSB Üretim Binası'na geçti. CHP Ankara milletvekili Yılmaz Ateş de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, ''Savaş yeri gibi, 3-4 iş yeri ve bir çok araba yanmış... 5 iş yerinde hasar var, üzüntü verici bir durum, dumanlar çıkıyor'' derken, Nurettin Özdebir ise ''Yangının kozmetik imalathanesinde başlandığını ve yandaki gıda ve talaş imalatı yapan bir kaç iş yerine sıçradığını'' söyledi.