-ATALAY: ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜK DİYE BİR İFADEMİZ YOK ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Irak'taki temaslarına ilişkin basında yer alan iddialarla ilgili olarak ''Öcalan'la görüştük diye bir ifademiz yok. Tutanaklarda da öyle bir şey yok'' dedi. Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın gözaltına alınmasına ilişkin sorusu üzerine, ''İşlem, adliyenin yürüttüğü, yargının yürüttüğü bir işlemdir. Son günlerde İstanbul'da tutuklamalar olmuştu. Bu orada da sözü edilen arkadaşın ismi geçmiştir. İstanbul Adliyesi bu konularda herhalde ifadesine başvuracaktır. Adliye ile ilgili bir şey. Ben daha fazla açıklama yapmayım'' dedi. Atalay, bir başka soru üzerine ''Amerikalı komutanlarla öğleden sonra görüşeceğini'' bildirdi. Bir gazetecinin, ''Barzani ile yaptığınız görüşmelerle ilgili perde arkası bilgiler vardı. Size şart sunduğu demokratik açılımın devamı ile ilgili'' şeklindeki sorusu üzerine üzerine Bakan Atalay, ''Bugün basında gördüm, bunların tamamı yorum. Biz biliyorsunuz, bir açıklama yapmadık oradan da bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bunlar arkadaşlarımızın, basının yorumu. Özellikle bir tanesinde çok ileri şeyler var'' diye konuştu. -''CUMARTESİ SURİYE'YE GİDİYORUZ''- Bakan Atalay, bir gazetecinin ''Öcalan'la görüştüğünüz...'' şeklindeki ifadesi üzerine şöyle dedi: ''O tür şeyler, o bizim görüşmelerimizde hiçbir yerde zikredilmemiştir. Arka plan gibi perde arkası gibi bu tür değerlendirmeler yanlış. Biz bu konuda açıklamamız gereken bir şey olsa açıklarız. Tamamen arkadaşların yorumlarıdır.'' ''Öcalan'la görüştüğünüzü söylemediniz, ifade etmediniz mi?'' şeklindeki soru üzerine, Atalay, şunları kaydetti: ''Öcalan'la görüştük diye bir ifademiz yok. Tutanaklarda da öyle bir şey yok. Gazetelerden gördüğüm yine şu anda kullandığınız ifade de yanlış, görüştüğümüz anlamında bir şey yok zaten, görüşülüyor falan anlamında bir şey yok. O tür konular konuşulmadı. Bugün tamamen özellikle o konuyla ilgili gazetelerde yer alan ifadeler yanlış, yani orada şöyle şeyler söyleniyor; 'Bizim görüşlerimize daha yakın falan'... Bu tür şeyler kullanmadık, böyle bir şey konuşulmadı. Kesin olarak burada ifade ediyorum. Eğer bir tutanak falan varsa da bilmiyorum. O da yanlış. Benim bir usulüm vardır; daima doğru bilgi... Doğrunun peşindeyim gerçeğin peşindeyim. Söylediğimi söylerim, söylemediğimi söylerim. Söylemedim de. Bugüne kadar da hiç basınla ilgili konularda böyle bir sorunum olmamıştır. Ben gayet meramımı açık anlatırım, düşüncelerimi açık söylerim. Söylemediğim şeyleri de kabul etmem. Ama Kuzey Irak ziyaretimiz önemlidir. Çok önemli konular görüşülmüştür. Esasen şu anda bütün boyutlarıyla biz bu sorunun üzerindeyiz. Bugünkü görüşme de bunların bir devamı olacaktır. Ardından başka görüşmeler de olacaktır. Cumartesi Suriye'ye gidiyoruz. Suriye ile bu işin diğer ayağını görüşeceğiz. Daha sonra başka ziyaretlerimiz olacak. Hepimiz Türkiye'nin bu sorununun çözümü için olanca çaba gösteriyoruz.'' ''Teskere ile ilgili ABD askerlerinin geçişi söz konusu mu?'' sorusuna, ''Hiç öyle bir şey yok. Dün Cemil bey açıkladı. Bizim bir tezkeremiz var. Daha önce Meclisin çıkardığı onun süresinin yenilenmesi. Şu anda yapılan da o dur. Başka bir şey yok'' karşılığını verdi.