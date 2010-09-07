-ATALAY: ''MAHKEME GÖREVİ OLMAYAN İŞLE UĞRAŞTI'' İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Anayasa Mahkemesinin, görevi olmayan bir işle uğraştığını, şekil incelemesinin ötesine geçtiğini ve bu durumu onaylamadıklarını belirterek, ''Neticede bazı maddelere, üç maddeye müdahalesi oldu. Ama onlar, bu paketin gücünü, demokrasi paketi olma özelliğini azaltmadı. Biz çok mutluyuz ve gümbür gümbür bir referanduma gideceğiz'' dedi. Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin verdiği kısmi iptal kararına ilişkin görüşünün sorulması üzerine Atalay, şunları söyledi: ''Bu paket bir demokrasi paketi. Böyle bir paketle şu anda referanduma gittiğimiz için çok memnunum. Türkiye farklı bir Türkiye olacak. Bu gelen değişiklikler, Anayasa'nın özündeki bütün antidemokratik unsurları adeta temizliyor. Yahut onun birçoğunu temizliyor. Bu referanduma götürdüğümüz paket, çok değerli bir hukuk paketi, çok değerli bir demokrasi paketi. Türkiye bu paket yasalaştıktan sonra Anayasa'ya girdikten sonra farklı bir Türkiye olacak, ona inanıyorum. Tabii burada tartışılacak boyut var yine. Anayasa Mahkemesi, görevi olmayan bir işle uğraştı. Şeklin ötesine, şekil incelemesinin ötesine geçmek Anayasa Mahkemesinin görevi değil. Kesin olarak orada hukuk ihlali, kanun ihlali vardır. Anayasa Mahkemesi bunu yapmıştır. Biz onu kesinlikle onaylamıyoruz. Neticede, bazı maddelere, üç maddeye müdahalesi oldu öze ilişkin. Ama onlar bu paketin gücünü azaltmadı. Bu paketin demokrasi paketi olma özelliğini azaltmadı. Biz çok mutluyuz ve gümbür gümbür bir referanduma gideceğiz. İnşallah toplumumuzun büyük desteğiyle Türkiye daha bir hukuk devleti olacak diye bekliyoruz.'' -''ELLE TUTULUR BİR ŞEY YOK''- İçişleri Bakanı Atalay, ''Geçenlerde, Genelkurmay Başkanı, polisin bazı belgeleri sızdırdığı şeklinde bir açıklama yaptı. Sizin bu konuda bir girişiminiz oldu mu ya da Genelkurmay Başkanı ile bir irtibata geçtiniz mi?'' sorusuna da şu karşılığı verdi: ''Tabii şöyle bir şey arzu etmeyiz, kurumlar arası, basın aracılığıyla cevaplar verme yolunu tercih etmeyiz. Bu olaylar meydana geldiği zaman açıkladım. O dosyaların basına kimin tarafından verildiği bilinmiyor, ama o tür iddialar meydana geldiğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz inceleme başlattı. Ama sonuçta da elle tutulur bir şey yok. Böyle şeyler de zaten kolay bulunmaz. Dolayısıyla bu tür iddialar varsa, yapılması gereken, bir delil varsa bu konuda bunu ortaya koymaktır. Bir bilgi belge varsa ortaya konulur. Her yerde hata yapan olabilir. Hata yapıldıysa, bunun cezası verilir. Ama şu anda böyle bir bilgi belge herhangi bir bulgu ortada yok. Biz kendimiz de o konudaki incelememizi devam ettiriyoruz. O tür şeylere biz müsaade etmeyiz.''