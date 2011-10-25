-Atalay: ''Koordinasyonsuzluk diye bir şey yok'' TBMM (A.A) - 25.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van depremine ilişkin muhalefetin eleştirilerini yanıtlarken, ''Koordinasyonsuzluk diye bir şey yok. Sadece böyle zamanların ilk anlardaki telaşı vardır. Bir gün sonra göreceksiniz, her şey yoluna girecek'' dedi. Atalay, TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin Van depremi sonrasında yaşananlar ile ilgili eleştirilerini yanıtladı. Bütün köylere yardım ulaştırıldığını belirten Atalay, ''Hangi köye ne ulaştırıldığı burada. Köylerin listesi, kaç çadır, battaniye gitti? Köyde ne kadar hasar var? Ne kadar kayıp var? Bunların hepsi burada'' dedi. Atalay, 3 gündür uyku uyamadığını ve deprem bölgesinden geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''(Başbakan belediye başkanını aramamış) deniliyor. Başbakan kimseyi aramadı, duyduğu anda uçağına atladı ve Van'a gitti. Ben ondan önce gittim. Başbakan ne valiliğe ne de bir yere uğradı. Biz 'size bilgi sunalım' dedik, ancak 'ben hemen Erciş'e gideceğim' dedi. Başbakanın o gün rahatsızlığı da vardı. Sabahın 03.00'üne kadar ayakta, Erciş sokaklarında kendisine ne söylemek isteyen varsa, onları dinledi, çalışmaları koordine etti. İçişleri Bakanı İdris beye, 'sen buradasın ayrılmayacaksın' dedi. Başbakan tek tek hastalarla ilgilendi. Biz oraya protokol için gitmedik. Biz orada çalıştık.'' Van Belediye Başkan Yardımcısının, koordinasyon merkezindeki bütün toplantılarda hazır bulunduğunu ifade eden Atalay, Van Belediye Başkanı'nın koordinasyon merkezine gitmediğini, yardımcısını gönderdiğini, sonra da PKK'ya yakınlığı ile bilinen internet sitesinin adını vererek, o siteye ''Vali bilmem ne yaptı'' diye açıklama yapmasının üzücü olduğunu söyledi. ''Biz ayırımları çöpe attık'' diyen Atalay, Van'da birlik bütünlüğü, Türkiye'nin orada bir bütün olduğunu gördüğünü ifade ederek, herkesin Van'a gidip oradaki tabloyu görmesi gerektiğini vurguladı. -''Devletin 2-3 gün sonra ulaştığı deprem''- Beşir Atalay, 1999 depreminin, devletin 2-3 gün sonra ulaştığı bir deprem olduğunu söyledi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural başta olmak üzere MHP'li milletvekilleri Atalay'ın bu sözlerine tepki gösterdi. MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, ''Sen siyaset yapıyorsun'' diye bağırdı. Van depreminde devletin en kısa sürede koordine olduğunu belirten Atalay, geçmiş bütün depremlerden ve Van depreminden dersler aldıklarını kaydetti. Başbakan Yardımcısı Atalay, ''Yardıma siyasi bakan iflah olmaz. Kim bakarsa baksın'' dedi. Vatandaşların çadır kentlere gitmek istemediğini, çadırlarını evlerinin yanına kurmak istediğini ifade eden Atalay, ''Koordinasyonsuzluk diye bir şey yok. Sadece böyle zamanların ilk anlardaki telaşı vardır. Bir gün sonra göreceksiniz, her şey yoluna girecek. İnanın biz kendimizi daha çok eleştiriyoruz, hangi kurumumuzun eksikliği var diye'' diye konuştu. -''Dışlayıcı bir tutuma izin verilmemesi gerekir''- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da felaketten siyaset üretilemeyeceğini söyledi. ''Başbakan, Van Belediye Başkanına bir telefon edip geçmiş olsun diyemez miydi?'' diye soran Tanrıkulu, ''Belediye AK Parti'li, CHP'li, MHP'li olsaydı böyle mi davranırdı acaba? Başbakan, herkesin Başbakanı ise o belediye başkanını aramalıydı. Böyle bir zamanda dışlayıcı bir tutuma izin verilmemesi gerekir'' dedi. Sezgin Tanrıkulu, depremle ilgili araştırma önergesi vereceklerini söyledi. -''1999 depreminde devletin ortaya koyduğu irade...''- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, ''1999 depreminde devletin ortaya koyduğu irade hepimizin övüncü olmalıdır'' dedi ve devletin o zaman yaptıklarını anlattı. BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken de Van Belediye Başkanının depremle ilgili çalışmalara bizzat katıldığını söyledi. Van Belediye Başkanının Valiyi aramasına rağmen, muhatap alınıp kendisine geri dönülmediğini iddia eden Baluken, koordinasyonsuzluk nedeniyle vatandaşların mağdur durumda olduğunu ifade etti.