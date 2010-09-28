-ATALAY: KOMŞU ÜLKE TERÖRÜ DESTEKLEYEMEZ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Bir komşu ülke, kendi komşusuna karşı terör örgütü barındıramaz, destekleyemez. Nihai hedef terörün temizlenmesidir'' dedi. Atalay, kendisi ve Orgeneral Austin başkanlığında İçişleri Bakanlığında yapılan heyetlerarası görüşmelerin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Austin'in Irak'taki ABD güçlerini komuta görevini yeni devraldığını belirten Atalay, ABD'li komutanın yeni görevi dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti. Görüşmenin temel konusunu Irak'ın oluşturduğunu anlatan Atalay, Austin'in Irak'taki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini söyledi. Atalay, görüşmede ağırlıklı olarak Irak'taki güvenlik konusu, terörle mücadele ve ABD'nin Irak'tan aşamalı olarak asker çekmesinin ele alındığını kaydetti. -TERÖRLE MÜCADELE- Görüşmedeki diğer önemli konunun da terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetleri ve Türkiye'ye yönelik terörüyle ilgili olduğunu bildiren Atalay, ''Bu konuyu biz üçlü mekanizma içinde zaten uzun süredir görüşüyoruz. Üçlü mekanizma yaklaşık 2 yıla varan bir süredir bakanlar başkanlığında çalışıyor. Son İstanbul toplantısında bir eylem planı da kabul etmiştik. Eylem planı çok somut adımlar içeriyor. O eylem planının üzerinde de uygulanmasıyla ilgili tekrar durduk. Üçlü mekanizmanın içinde Kuzey Irak bölgesel yönetimi de bulunuyor'' diye konuştu. Pazar günü Kuzey Irak'ı ziyaret ettiğini, bölgesel yönetimle bu konuları detaylı görüştüklerini anımsatan Atalay, geçen hafta da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ABD ziyaretinde Obama yönetimiyle bu konuların görüşüldüğünü belirtti. Atalay, ''Bütün boyutuyla Amerika tarafıyla bu konudaki ilişkilerimiz değerlendirildi. Kuzey Irak'taki terör odaklarıyla ilgili daha ileri müdahalelerini ve beklentilerimizi değerlendirdik'' dedi. -SORULAR- Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularının yanıtlayan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bir soru üzerine ABD'nin Irak'tan çekeceği askerlerin Türkiye'den geçmesi konusunun bugünkü toplantıda gündeme gelmediğini açıkladı. ''Üçlü mekanizma tarafından kabul edilen eylem planında, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'tan tasfiyesi ve lojistik imkanlarının kesilmesinin bulunup bulunmadığına'' ilişkin soru üzerine Atalay, eylem planının uygulandığını ancak basına açıklanmadığını söyledi. Atalay, ''Bir komşu ülkeden diğerine terör gidemez. Bir komşu ülke, kendi komşusuna karşı bir terör örgütünü orada barındıramaz, destekleyemez. Irak'ın anayasasında da bu hüküm var. Bizim talebimiz bunu yerine getirmeleri ve bu konuda Türkiye çok kapsamlı bir politika yürütüyor, şu günlerde çok kapsamlı çalışmalarımız var. Bunun en önemli boyutu da Irak, Amerika ve Kuzey Irak'a ait. Çünkü terör örgütünün somut örgütlendiği, yaşadığı yer orasıdır. İşte bizim Amerikalılarla, Iraklılarla ve Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle konuştuğumuz budur. Bunun artık bitirilmesi gerekiyor'' diye konuştu. Eylem planının çok madde içerdiğini belirten Atalay, şunları kaydetti: ''Eylem planı her alanı kapsıyor, en nihai hedefe kadar safha safha bütün boyutları kapsıyor. Diplomatik boyutlar var, askeri boyutlar var ama nihai şey hepimizin bildiği terörün temizlenmesidir. Bu konuda her ülkeye düşen görevler var. Bunlar yapılıyor ama şöyle bir boşluk var; Irak'ta hükümet boşluğu var. Esas Irak Hükümeti yedi aydır kurulamadı. O sadece Irak'ı meşgul etmiyor. Irak ile ilgili düşünen herkesin, çalışan herkesin kafasında Türkiye de dahil en önemli konulardan birisi. Tabi Irak'taki hükümetin kurulup ve istikrarın tam sağlanamaması, doğrusu bu konularda da yetersizliklere neden oldu. Bizim de şikayetimiz bu zaten. Yani eylem planının gereklerinin tam olarak yerine getirilmemesi, onu taraflardan bekliyoruz. Çok farklı bir konumdayız, haklı taleplerimiz var ve bunları birlikte çalışarak oluşturduk. Ben bu görüşmelerden sonra daha ciddi adımlar atılacağını umuyorum, bekliyorum. Şu andaki atmosfer bizim için çok daha olumlu diyebilirim.'' -BARZANİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME- İçişleri Bakanı Atalay, ''Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile yaptığı görüşmede, Barzani tarafından dile getirildiği iddia edilen haberlerle ilgili'' bir soru üzerine de ''Genel olarak sabah söylediğim şu, bir yanlış anlama olmasın. Bu konular hassas konular. Bazen bir cümle yanlış anlaşılıyor, onu temizlemek için hepimiz uğraşıyoruz'' karşılığını verdi. Kendilerinin ya da Irak tarafının bir açıklama yapmadığına dikkati çeken Atalay, ''O bir yerlerde notlardan bahsediliyor, onların ne olduğunu ben bilmiyorum. Bizim basınımızda çıkan şeyler, yorumlardır. Bunlar resmi açıklamalar değildir. Bu şekilde değerlendiriliyor ama sizin son söylediğiniz husus yani 'silah bırakma, oradakilerin durumları, sonrası' bunlar tabi ki zaten bu çalışmaların hepsinin içinde olan ana hedeflerdir, bu eylem planının içinde olan unsurlardır. Onların bu konuşmaların içinde yer alması tabidir. Ama bir gazetenin manşet attığı gibi 'işte şöyle görüşüldü, işte Öcalan ile de görüşülüyor' gibi böyle, bunlar görüşülmedi, yanlış ifadeler, öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir gazete, manşet olduğu için ben ona açıklık getirmek istedim. Diğer yorumların hepsinin belli oranda hakikat payı vardır. Bu konular üzerine yazan, yorumlayan herkes aşağı yukarı bu çerçeveleri değerlendirebilir, takip edebilir'' diye konuştu.