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Dünya

Atalay: ''KKTC'nin ekonomik hamlesine destek veriyoruz'' GİRNE (A.A)

16 Kasım 2011 00:46

-Atalay: ''KKTC'nin ekonomik hamlesine destek veriyoruz'' GİRNE (A.A) - 15.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, KKTC'nin ekonomik hamlesine Türkiye olarak destek verdiklerini söyledi. KKTC'nin 28. kuruluş yıldönümünün kutlandığı gün, ülke turizmi yeni bir tesis daha kazandı. Kıbrıslı Türk işadamı Ünal Çağıner'e ait Pine Court Otel, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın da katıldığı törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, turizmin ve üniversitelerin ülkenin itici sektörü olduğunu yıllar önce saptadıklarını da belirterek yeni otelin hayırlı ve ''bol müşterili'' olmasını diledi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da izolasyonlara rağmen 17 ülkeden charter uçak seferleri yapıldığını ve bunun süreceğini, turizm yatırımlarının da artacağını belirterek, KKTC'nin ekonomisinin de demokrasisinin de güçlendiğini, üniversitelerinin arttığını bildirdi. 2014'de Türkiye'den tüm adaya yetecek kadar su geleceğini, her alanda yatırımların süreceğini dile getiren Atalay, ''Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik kalkınma hamlesine biz de Türkiye olarak destek veriyoruz'' diye konuştu. Ekonomik gelişmelerin özel sektörü de cesaretlendirdiğine işaret eden Beşir Atalay, Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) ihalesini iki Kıbrıslı Türk iş adamının kazanmasının sevindirici, önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

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