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Politika

ATALAY KIRIKKALE, DAVUTOĞLU KONYA'DAN ADAY ANKARA (A.A)

11 Nisan 2011 20:23

-ATALAY KIRIKKALE, DAVUTOĞLU KONYA'DAN ADAY ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimlerinde eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay Kırıkkale birinci sıradan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Konya birinci sıradan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Mersin birinci sıradan, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı Rize birinci sıradan, Devlet Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa birinci sıradan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Antalya birinci sıradan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batman birinci sıradan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay İzmir birinci bölge birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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