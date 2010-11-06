-ATALAY: KİMSE TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜZAKERE YAPMAZ TBMM (A.A) - 05.11.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, kimsenin terör örgütüyle müzakere yapmayacağını belirterek, ''Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Bir hükümlüyle kimin nasıl görüşeceği çok bellidir'' dedi. Atalay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Milletvekillerinin, yaptığı bütçe sunuş konuşmasında, ''ülkenin birliği ve bütünlüğüne'' değinmediğine ilişkin eleştiriler yönelttiğini belirten Atalay, sunuş konuşmasında yer alan, ''AK Parti iktidarı olarak, milli birlik ve beraberliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, devletimizin bekasını ve üniter yapımızın korunmasını en büyük öncelik olarak görüyoruz'' ifadesini hatırlattı. Milletvekillerinin konuşmalarında, ''terör örgütüyle müzakere'' konusuna çokça değindiğini belirten Atalay, şöyle devam etti: ''Bu konuda çok uzun bir tartışma içine girmek istemiyorum. Türkiye, bir göçebe devleti değildir. Türkiye'nin kendi geleneğinde hangi sorunları nasıl çözeceği bellidir. Burada kurumsal soru soruyorsunuz. Jandarma zaten adada güvenlikten sorumlu bir kuruluşumuzdur. Kimse terör örgütüyle falan müzakere yapmaz. Bize sorarken de bunların yapılmadığını biliyorsunuz aslında. Hükümetin bu konudaki tavrını Başbakan çok net olarak açıkladı.'' MHP'li milletvekillerinin, açıklamalarını tatmin edici bulmayarak itiraz etmeleri üzerine Bakan Atalay, ''Başbakan söyleyeceğini söyledi, 'müzakere' falan sözü geçmez oralarda. Kiminle nasıl görüşeceği... Devletin kurumları mekanizmaları vardır, o görüşmeleri yapar. Siz olsanız başkası da olsa, bunlar devletin geleneği içerisinde yürür. 'Jandarma adanın güvenliğinden sorumludur' diyorum, onun dışında bir şey söylemiyorum. Bunun dışında spekülatif şeylere gerek yok'' diye konuştu. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da Bakan Atalay'a, ''Öcalan ile görüşmeleri kim yapmıştır? Başbakan'ın talimatı olmadan bu görüşmeleri yapmak mümkün müdür?'' sorularını yöneltti. Terör örgütüyle, neyin pazarlığının yapıldığını soran Akçay, ''Bölücü örgüte ne vaat ediyorsunuz? Onlar sizden ne talep ediyor? Bunca açık tablo karşısında, şeref bahsinde payınıza ne kalmıştır merak ediyorum, artık deşifre oldunuz. 'Öcalan devlet ile görüşüyor' deniliyor, bu devletten kasıt nedir? Biliyoruz ki hem inkar edeceksiniz hem de pazarlıklarınızı devam ettireceksiniz. Sonsuza kadar iktidarda kalacağınızı mı sanıyorsunuz? AKP iktidarı, Türk devletinin temel değerlerini tartıştırarak, Kandil'i ve İmralı'yı rol sahibi yapmıştır'' diye konuştu.