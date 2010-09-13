Atalay: Kılıçdaroğlu’nun evinde başkası vardı

T24 - İçişleri Bakanı Atalay, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sebebiyle oy kullanamadığını açıkladı ve polislerin olayla ilgili suçlanmasına karşı çıktı.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaparak sorularını cevapladı.



Referandum sürecinde hem hükümetin hem de kendi bakanlığının oldukça yoğun çalıştığını ve olaysız atlatılması için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Beşir Atalay, süreçten memnun kaldıklarını belirtti.



Valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin ve güvenlik güçlerinin izinlerinin kaldırıldığını hatırlatan Atalay, hiçbir partinin referandum sürecindeki mitinglerinde provakasyon yaşanmadığını da açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamaması



Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy kullanamamasıyla ilgili de açıklama yaptı.



İçişleri Bakanı, nüfusa dayalı kayıtlı sisteminde artık herkesin yaşadığı yerin nüfus müdürlüklerince muhtarlıklara belirtildiğini ifade etti.



Kılıçdaroğlu’nun da kaydını Kağıthane’ye aldırdığını söyleyen Atalay, nüfus müdürlüğünün o dönem muhtarlığa içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun da adının geçtiği 400 kişilik bir liste gönderdiğini belirtti.



Atalay, muhtarlığın Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturduğu belirtilen adrese baktığı ve başkalarının oturduğunu saptayınca bunu nüfus müdürlüğüne bildirdiğini anlattı.



Atalay, bunun üzerine polisin ikinci bir kontrol için adrese gittiğini, bunun rutin bir görev olduğunu ve herkes için yapıldığını da kaydetti.



İçişleri Bakanı Atalay, Kılıçdaroğlu’nun oturduğu belirtilen adreste olmadığı anlaşılınca kaydının düştüğünü söyledi.



Atalay polislerin olayla ilgisinin bu kadar olduğunu belirterek dün akşam geç saatlerde açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun, “Polislerin orada ne işi vardı? Kim gönderdi araştırılsın” sözüne de cevap verdi.



Olayda emniyetin ''hiçbir günahı'' olmadığını savunan Bakan Atalay, polislerin görevlerini yerine getirdiğini ifare etti.



Atalay, bu şekil suçlanmalarının kendilerini üzdüğünü de sözlerine ekledi.



