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Politika

ATALAY: İNCELEME SONUNDA KARAR VERİLECEK BEYPAZARI  (A.A)

24 Ağustos 2010 23:15

-ATALAY: İNCELEME SONUNDA KARAR VERİLECEK BEYPAZARI  (A.A) - 24.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında kararın inceleme sonunda verileceğini söyledi. Atalay, Beypazarı ziyaretine demirciler çarşısındaki esnafla görüşerek başladı. Bakanı karşılayan vatandaşlar destek sloganları attı. Atalay da onlara ''her şey daha iyi olacak'' diye karşılığını verdi. Bir gazetecinin Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile ilgili incelemenin ne aşamada olduğunu sorması üzerine Atalay, ''Konu inceleniyor. Biz o zaman karar vereceğiz. Şu an ben bunların dışında bir şey söylemiyorum, diyeceğim başka bir şey yok'' dedi. Çarşı gezisinin ardından açılışı yapılacak Kent Tarihi Kültür Evi Müzesi'ne gelen Atalay, Beypazarı'nın özel bir ilçe olduğunu belirterek, ''Beypazarı kendi gayretleri ile bu günlere geldi. Nadide ilçelerin başında geliyor. Beypazarı'nı Beypazarı yapan buranın üretken insanlarıdır'' dedi.

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