-Atalay hakkında gensoru talebi İZMİR (A.A) - 17.11.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında gensoru verilmesi talebini MHP Grubu olarak TBMM Başkanlığına ilettiklerini bildirdi. Oktay Vural, MHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Van ve Erciş'te meydana gelen depremin ardından İzmirlilerin bölgedeki insanların acılarını azaltmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu, İzmir'e ''faşist'' yakıştırmasında bulunanların haksız çıktığını belirtti. Devletin gücünün depremin yaralarını sarmaya yeteceğini ifade eden Vural, ''Naylonda kalanlar, çadır bulamayanlar bizi arıyor. Bütün bunlara rağmen 'Devletimizin imkanı, kabiliyeti bu yaraları sarar' dedik. Sayın Başbakan da ilk 24 saatte başarısızlık olduğunu kabul etti. Ondan sonra oraya bir sürü bakan gitti. Enkazlar üzerinde bakanlar dolaştı'' dedi. Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlulardan hesap sorulmasını istediğini hatırlatarak, ''Bu işin siyasal sorumlusu kimdir? Hesap sorulmasına ilişkin iddianızın arkasındayız. Bu ülkede hiç olmazsa birileri bu yanlış uygulamalardan dolayı hesap versin. Herkese ibret olsun. Siyasilere de yöneticilere de ibret olsun'' diye konuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından sorumlu, Van depreminde koordinasyondan sorumlu Beşir Atalay hakkında gensoru verilmesi taleplerini TBMM Başkanlığına ilettiklerini belirten Vural, ''Her boyutuyla bu hesabı soralım. Bunlara ruhsat verenler, denetim yapmayanlar, bu yanlışlıkların bedelini siyasal olarak versin. Vatandaş da 'benim yanımda devletim var' desin. Zedelenen devlete olan güven yenilenmiş, onarılmış olsun. Eğer AKP sırf siyasi amaçla bu hesap sormayı engellerse, bunun üstünü örterse vebali üstlerinde olacaktır'' dedi. -EXPO 2020 çalışmaları- İzmir'de EXPO 2020 tanıtım çalışmaları yapıldığını, bir heyetin Paris'e giderek İzmir sunumu gerçekleştireceğini ifade eden Oktay Vural, ''Paris'teki sunumu Elif Şafak'ın yapacağı yönünde haberler çıktı. Ermeni soykırımı iddialarını bir kara leke gibi bize yakıştırmak isteyen ve Atatürk hakkında da tartışmalı ifadelerde bulunan birinin sunum yapması yakışmazdı ama bu haberlerin doğru olmadığını öğrendim. EXPO 2020 sunumunun başarılı olmasını istiyoruz'' diye konuştu. Terörden mağdur olanlar için kurulan alt komisyonun toplantılara Ümit Fırat'ı, Kemal Burkay'ı çağırdığını söyleyen Vural, ''Ayağını kaybetmiş mağdur olanlar var. Bu mağdur olanların sorunları dinlenmeli. Böyle bir zemin siyasallaştırılmamalıdır. O insanların yaşadığı sıkıntılar ele alınmalıdır. Böyle bir şey son derece yanlıştır'' diye konuştu. -Vicdani ret tartışmaları- Vicdani ret konusundaki tartışmaları da değerlendiren Oktay Vural, ''Vicdani ret ve şehit ailelerinin bir başka ferdine iş bulmayı içeren konuları aynı kefeye koydular. Şehitlik bir değerdir. Canını bu milleti korumak için ortaya koyanlar ile vicdani ret konusunu aynı kefeye koymak, düzenlemeyi aynı zamanda yapmak kabul edilebilir değildir'' diye konuştu.