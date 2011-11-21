-Atalay hakkında gensoru önergesi TBMM (A.A) - 21.11.2011 - MHP, Van depreminde koordinasyondan sorumlu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında gensoru önergesi verdi. MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, Van depremi sonrasında yaptıkları açıklamalara yer verildi. Gerekçede, ''Van depreminde felaketin başından beri yanlış teşhisler, isabetsiz yorumlar, enkaz üzerinde yapılan siyasi gösteriler, kafa karışıklıkları, siyasal propaganda arayışları, koordinasyonsuzluk depremin faturasını ağırlaştırmıştır'' denildi.