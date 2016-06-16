Atalay Filiz Ankara'daki 2 cinayetten tutuklandı

3 kişinin katil zanlısı olarak 17 gün sonra İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanan Atalay Filiz Ankara'da işlediği iki cinayetten tutuklandı. Mahkeme Filiz'in ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.Duruşma 4 Ağustos'a ertelendi.

Ne olmuştu?

Ankara’da 16 Eylül 2013’te Göktuğ Demirarslan ve Rus sevgilisi Elena Radchikova ile İstanbul’da 27 Mayıs’ta tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü iddiasıyla aranan Atalay Filiz, dün sabah saklandığı ormanlık alandan çıkarak İzmir-Gümüldür dolmuşuna binmişti. Yolculardan Taha Gürses’in kendisini tanıdığını fark eden seri katil, minibüsten inmişti. Taha Gürses, şoför Mustafa Berber ile yanındaki oğlu Özgür’e “Bu, aranan seri katil” diyerek 155’i aramıştı. Atalay Filiz’in ters yönde giden bir minibüse bindiğini plakasıyla polise söylemişti. Seri katil, Kenan Aka’nın kullandığı Bulgurca-İzmir dolmuşunda giderken polis yolu kesmişti. Yakalanan Atalay Filiz, İzmir’de sorgulandıktan sonra İstanbul’a götürülmüştü.

Atalay Filiz polisten 17 gün kaçtıktan sonra İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanmıştı. Filiz'in yakalandığı gün üzerinden, 4 adet sahte kimlik, 3 adet sahte ehliyet, bir Fransız vatandaşının vatandaşlık belgesi, 2 adet avcı, komando bıçağı, biber gazı, 10 bin TL'nin üzerinde Türk parası, 3 bin 500 Euro çıktı. Ayrıca farklı isimler adına düzenlenmiş 14 adet aktif, faal durumda kredi kartı çıkmıştı.