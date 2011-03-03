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Atalay Ergenekon gözaltılarına ilk tepki: Yargının kararı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, polisin, Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara'da yaptığı baskın, arama ve gözaltılara ilişkin açıklama yapt

03 Mart 2011 02:00

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, polisin, Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara'da yaptığı baskın, arama ve gözaltılara ilişkin, ''Yargının bir kararıdır. Yargı emniyetten bu işlemleri yapmasını ister. Bu gibi durumlarda polis adli kolluk görevi görür'' dedi.

Atalay, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı hizmet binasının açılışının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başlangıçta soru almak istemediğini ifade eden Atalay, basın mensuplarının ısrarı üzerine bugün ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında yapılan aramalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

''Böyle bir olay olduğunda bizim İçişleri Bakanı olarak verdiğimiz cevap, her olayda aynıdır. Yargının bir kararıdır. Yargı emniyetten bu işlemleri yapmasını ister. Bu gibi durumlarda polis adli kolluk görevi görür. Tamamen İstanbul'da yargının, mahkemenin talepleri karşılanmaktadır. Yargının yürüttüğü bir süreçtir. Bizim burada bir fazla cümle söylememiz yanlış olur. Çünkü şuna inanıyoruz, Türkiye'de bir yargı var, bunu onlar yürütüyorlar. Bunların açıklaması da oradadır. Bu olayda ve bu tür olaylarla ilgili bizim çok açıklamamız olmaz. Basın mensupları olarak bunu sizler de biliyorsunuz.''


''Antalya'da 2 vatandaşa içki kontrolü yapıldığı" iddiası

Bir gazetecinin Antalya'da 2 kişinin içki kontrolüne tabi tutuldukları yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Atalay, ''Basında gördüm. Ben de olayın aslını öğrenmek için inceletiyorum. Bakanlık onu inceletiyor'' dedi.


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