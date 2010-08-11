-ATALAY: ENTEGRE SINIR YÖNETİMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ VAN (A.A) - 10.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Şu anda entegre sınır yönetimi diye bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 2010 yılı sonuna kadar bunun tasarısını Meclise göndermemiz gerekiyor'' dedi. Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Atalay, sınırda oluşturulacak güvenlik birimine ilişkin şunları söyledi: ''Yeni sınır güvenliği birimi diye kastedilen husus şöyledir. Şu anda sınırlarımızı asker koruyor. Ama bizim Avrupa Birliği sürecinde yapmamız gereken sivil, İçişleri Bakanlığına bağlı, yeni bir sınır kolluk birimi kurmamızdır. Bunu bütün AB ülkeleri yaptı. Bizim de Avrupa Birliği müzakere sürecimizde özellikle 24. faslın açılması için bu gerekli. Başbakanımızın genelgesi yayınlandı. İçişleri Bakanlığında koordinasyon birimi kuruldu. 2010 yılı sonuna kadar bunun tasarısını Meclise göndermemiz gerekiyor.'' Yeni bir kolluk birimi oluşacağını vurgulayan Bakan Atalay, bunun için Polis Akademisinde yeni bir birim açtıklarını, bu yıl da bir polis meslek yüksekokulunun, tamamen sınır yönetimi meslek yüksekokulu olarak eğitim vereceğini söyledi. Bunun için personel yetiştirdiklerini anlatan Bakan Atalay, böylece farklı sivil yapıda, sınır yönetiminin eğitimini almış profesyonel ekip yetiştireceklerini ifade etti. Bunun ciddi bir çalışma olduğunu ve uzun bir süreci kapsayacağına işaret eden Atalay, ''Burada sınır yönetimi ile ilgisi olmayan, bir yerde eğitim almış, buraya geldikten kısa süre sonra terhis olacak insanlarla sınır güvenliğini sağlayamazsınız'' diye konuştu.